BioNTech: Valószínű, hogy az új variáns ellen is jó a vakcina

Fotó: Andreas Arnold/dpa Picture-Alliance via AFP

Nagy a valószínűsége annak, hogy a Pfizer/BioNTech vakcina hatásos lesz a decemberben megjelent új vírusvariánssal szemben is - mondta Ugur Sahin, a BioNTech igazgatója. Elmondta azt is, hogy ha mégsem működne, akkor hat hét alatt alkalmassá lehet tenni a vakcinát az új variáns ellen is.

Sahin szerint a Nagy-Britanniában észlelt új variánsnak kilenc mutációja van, de így is magabiztos azzal kapcsolatban, hogy működni fog a vakcina. A tesztek már elkezdődtek az új variánssal, eredmények két héten belül várhatók.

A B.1.1.7 variánsról kedden a Qubit írt részletesen. (Guardian)