Meghalt Claude Brasseur francia színész - jelentette a Le Figaro. A svihák, a Sokat akar a szarka és a Rendőrök háborúja című filmek sztárja 84 éves volt.

Claude Brasseur neves színészek, Pierre Brasseur és Odette Joyeux házasságából született 1936-ban, Párizsban. Színésznek tanult, majd színpadi szerepeket kapott, az 50-es évek második felétől már főleg filmekben játszott. Sportolt is, a 60-as években a francia bobválogatott tagja volt, sőt 1983-ban még a Dakar ralin is indult Jacky Ickx másodpilótájaként, és meg is nyerték a versenyt.

Brasseur játszott a Házibuliban is, ő alakította Francois Berettont, Vic apját.