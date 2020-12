Elindultak Angliából az első kamionok, de még több ezren rekedtek kint

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom

Több tízezer kamionsofőr rekedt még Angliában a határok lezárása miatt, a doveri kikötő bejáratánál rendőrökkel is dulakodtak a sofőrök. A Telex.hu több kint rekedt magyar sofőrrel is beszélt, akik elmondták, hogy ugyan elvileg már elkezdték tesztelni a sofőröket, és akiknek negatív a tesztje, azokat átengedik Franciaországba, a nyitás egyáltalán nem megy zökkenőmentesen. A BBC beszámolója szerint szerda délután elindultak az első kamionok Franciaországba, de még több ezren várakoznak.

Dover kikötőjében azután állt le a forgalom, hogy Franciaország a koronavírus új variánsának terjedésétől tartva lezárta a határt. 50 másik ország is hasonló lépéseket vezetett be, felfüggesztve a légi és vasúti forgalmat Nagy-Britanniával. Dovernél emiatt több ezer, egyes becslések szerint akár 10 ezer kamion is feltorlódhatott.

A francia hatóságok végül megnyitották a határt, de csak azokat a kamionosokat engedik át, akiknek negatív lett a covid-tesztje. A kamionosok egy részét a brit hatóságok a Manston repülőtérre terelték, hogy ott várják ki a tesztek eredményét, mások a doveri kikőtőnél várakoztak, és fejezik ki nemtetszésüket a kikötő bejáratát elzáró rendőröknek. A brit hatóságok szerint eddig egy sofőrt vettek őrizetbe.

A sofőrök nagyon elégedetlenek voltak az ottani körülményekkel: a több ezer sofőrre alig jut vécé, a Telex.hu-nak nyilatkozó sofőrök szerint nem hagyják őket főzni a reptéren és nem mehetnek el boltba sem, miközben sokan nem készültek fel arra, hogy napokat kell várakozniuk, így nincs náluk elég ital és élelmiszer. A magyar sofőröknek kint élő magyarok vásárolnak be és visznek enni, az önkéntes bevásárlókat kamionos Facebook csoportokon koordinálják. Mivel az önkéntesek nem léphetnek be a reptérre, ahol a kamionosok vannak, más sofőröknek adják oda a csomagokat, akik azt szétosztják. A hatóságok is osztanak ételt és innivalót, de a portálnak nyilatkozó magyar kamionos erről csak hallomásból tudott. A sofőrök arra is panaszkodnak, hogy csak hiányosan látják el őket információval arról, hogy mire lehet számítani, mikor indulhatnak végre hazafelé.

"Ma reggel beszéltem a rendőrökkel, azt mondták, reggel 6-tól mindenkin megcsinálják a Covid-tesztet, akinek negatív, az mehet kompra, vonatra. Fél 11, és még nem értek ide. Kb. a sor közepén vagyok” - nyilatkozta a Telexnek egy sofőr, jelezve, milyen lassan haladt a tesztelés.

A Waberer's a portál kérdésére jelezte, hogy 200 sofőrjük ragadt Angliában, akiket buszokkal várnak Calaisban. A sofőrökkel folyamatosan tartják a kapcsolatot, de a cég sem tud sokkal többet a sofőröknél arról, hogy hogyan alakul a helyzet Doverben.

Azok a sofőrök, akiknek pozitív lesz a tesztje, 10 napig karanténban lesznek Angliában, az elhelyezésükről a brit hatóságok gondolkodnak. A sofőröket olyan módszerrel tesztelik, ami 30 perc alatt eredményt ad, de még így is eltarthat egy ideig, mire a kint ragadt több ezer sofőrt letesztelik. A tesztelésben a brit hadsereg is segít.