A járvány hivatalosan megpihent az ünnepekre

Különös hét volt ez járványügyi szempontból, emiatt nehéz is bármiféle következtetést levonni a naponta jelentett adatokból. A hivatalos adatok alapján mintha a vírus is tiszteletben tartotta volna a karácsonyt.

Erre a hétre ugyanis úgy fordultunk rá, hogy tartósan 180 felett volna a napi áldozatok száma, a december 17-23. közötti időszak volt a járvány leghalálosabb hét napja Magyarországon.

Majd jött a karácsony, és a jelentett halálesetek száma meredeken csökkeni kezdett. Múlt vasárnap 185 áldozatról számoltak be, előtte is, utána is ezen a szinten volt ez az adat. Most, egy héttel később viszont kevesebb mint a fele, 96 áldozat szerepel a jelentésben. Természetesen jó hír, ha végre csökken a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma, de ahogy az áldozatok száma lassan emelkedett, úgy a csökkenésnek is hasonló trendet kellene követnie. Feltételezhető, hogy ilyen mértékű csökkenéshez azért köze lehet a karácsonyi időszakhoz, akár adminisztrációban, akár az áldozatok tesztelésében.

(A heti adatokat összesítő grafikonban a legördülő menüben lehet kiválasztani az új fertőzöttek, az áldozatok, a kórházban és a lélegeztetőn lévők számát, az elvégzett tesztek és azokon belül a pozitívak arányát.)

Annak ellenére, hogy a karácsonyi időszakban kevesebb áldozatról számoltak be, egy hét alatt így is közel ezerrel nőtt a koronavírus áldozatainak a száma. Múlt vasárnap lépte át a 8000-es, most a 9000-es határt az összes coviddal összefüggésbe hozható halálesetek száma.



Az is látszik, hogy karácsony előtt a kórházban ápoltak egyébként is csökkenő száma is zuhant egy nagyot. 22-én még 7124 kórházban fekvő covid-fertőzöttről számoltak be, 25-én már csak 6006-ról. (Hat hete volt olyan alacsony a kórházban kezelt covid-fertőzöttek száma, mint mostani hét átlaga. A november 11-én életbe léptetett szigorítások jó esetben már itt is éreztetik a hatásukat.)

Amire kevéssé hat a karácsony, az a lélegeztetőn lévők száma. A lélegeztetőre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma stabilan és viszonylag egyenletesen csökken. Hat hete volt legutóbb ezen a szinten a számuk, mint a mostani héten, az akkor még felfutó időszak volt, most talán már túl vagyunk ebben a csúcson.

A napi fertőzöttek száma teljes homály. Az látszódott már a múlt héten is, hogy az új covid-fertőzöttek száma elkezdett radikálisan csökkeni. Annak is köszönhetően, hogy véget ért az egészségügyisek és a pedagógusok tömeges tesztelése, ahol számos, akár tünetmentes fertőzöttet találtak. Miután a kontaktkutatás lényegében megszűnt Magyarországon, ez jelentősen növelte azokban a hetekben az új fertőzöttek számát. Ahogy véget értek a vizsgálatok, jelentősen kevesebb új covidost regisztráltak.

Most a karácsonyi időszak miatt nem lehet látni, hogyan változik az új fertőzöttek száma. Mert ugyan jól hangzik, hogy legutóbb szeptember 22-én, még a második hullám felfutó időszakában regisztráltak olyan kevés új fertőzöttet, mint ma, de ez olyan kevés tesztből jött ki, aminél kevesebbet augusztus 29-én végeztek utoljára. (A 3292 teszt nagyon nagyon kevés. December 18-án például tízszer ennyi vizsgálatot, 32 061-et jelentettek.)

Aligha hihető, hogy Nógrádban, ami lakosságarányosan és az elmúlt két hét új fertőzöttjeit nézve az egyik legfertőzöttebb megye volt, 25-én kettő darab, 26-án egyetlen egy új fertőzöttet találtak. Legalábbis hivatalosan.

De azért a csökkenésben nagy szerepet játszhattak a szigorítások is.

A nagy kérdés az, hogy a karácsony előtti nagybevásárlások, és az ünnep alatti rokonlátogatások hogyan befolyásolják majd a fertőzöttek számát. Ez két hét múlva derülhet ki, bár nehéz lesz mihez viszonyítani.