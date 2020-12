Stephen Curry 5 percig nem tud hibázni

Ünnep 444 Körben

Gondolhatnánk, hogy ha már valaki az egész életét egy valaminek a tökéletesítésére szentelte, ráadásul ezért nagyon jól is fizetik, nem olyan nagy szám, ha ebben az egy dologban nagyon ügyes. Mégis néha egész megnyugtató, főleg ebben az idióta évben, perceken keresztül figyelni, ahogy valami nagyjából úgy működik, ahogy működnie kellene.

Például hogy Stephen Curry, a Golden State Warriors sztár kosárlabdázója öt percen keresztül megállás nélkül csont nélkül dobja be a hárompontosokat. Erről a csapat a Twitteren közölt egy videót.

A háromszoros NBA-bajnok Curry valamivel több, mint 5 perc alatt 103 hárompontost dobott be, ezzel a San Francisco Chronicle szerint megdöntve a saját eddigi 77-es rekordját. A poszt alatt persze teljesen elaléltak a rajongók a teljesítménytől, bár megjelentek a gonoszkodó kommentek is, például, hogy jó lenne ugyanezt egy meccsen is látni a sztártól. De ez a kommentelő valószínűleg még nálam is kevésbé ért a kosárlabdához, mert még én is tudom, hogy miután egy meccsen bedob egy hárompontost, nem passzolják neki rögtön ugyanoda vissza, hogy próbálja meg még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és még egyszer.