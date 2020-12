Az oltással és a már fertőzöttekkel együtt hamar meglehet a nyájimmunitás

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ahhoz, hogy a társadalom nagyfokú védettséget szerezzen a koronavírus ellen, és visszatérhessen az élet a megszokotthoz közelítő menetébe, a lakosság nagyjából 60 százalékának kellene immumissá válnia. Ezt a legkönnyebben tömeges oltásokkal lehet elérni, de a szűkös gyártási kapacitások miatt tavaszig ehhez nem érkezik kellő mennyiségű vakcina az országba. Így nagy jelentősége lehet annak, hányan esetek már át bizonyos időn belül a betegségen.

A hivatalos adatok alapján ez nem túl nagy szám, tavasz óta összesen 316 669 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. Ez a teljes lakosságnak alig több mint 3 százaléka. De biztos, hogy ennél sokkal többen kapták már el a vírust. Tavasszal szakértők még készítettek becsléseket arról, hogy szerintük a lakosság hány százaléka eshetett át a fertőzésen. A regisztrált betegek 10-15-20-szorosára tették ezt a számot.

Most is megkerestünk több szakértőt, de jelezték, hogy nem nyilatkozhatnak, illetve a hivatalosan publikált számok alapján nem is vállalnának becsléseket. Egyikük annyit mondott, hogy szerinte 10-szer haladhatja meg a valós szám a hivatalos adatot.

Merkely Béla, a SOTE rektora időnként még meg szokta becsüli a fertőzöttek valós számát. Szeptember elején azt mondta az ATV-ben, hogy nagyjából húszszorosa lehet a fertőzöttek valódi száma a statisztikákban szereplőknél. Merkely ennél a becslésnél a májusi reprezentatív kutatásokból indult ki. A második hullám viszont teljesen más, mint az első, intézmények helyett már közösségi terjedésű.

A SOTE rektora most ősszel továbbra is nagy szorzóval számol a fertőzöttek valós számánál, de már messze nem hússzal. November 27-én szintén az ATV-nek több mint másfélmillióra becsülte a fertőzöttek valós számát. Ekkor 200 ezer körül volt a regisztrált covidosok száma, tehát 7,5-lel szorzott.

Decemberi 9-i, a Belgiumi Magyar Tudósklub felkérésére tartott előadásában pedig azt mondta, hogy az első hullámban 56 ezer, a második hullámban akár 2 millió magyar is megfertőződhetett, sokan közülük tünet nélkül eshettek át a betegségen. Ekkor az addig hivatalosan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma 260 ezer körül volt. Tehát ekkor is 7,5 körüli (7,6.os) szorzóval számolt.

A Merkely által említett kétmilliós szám azt jelentené, hogy a teljes lakosság 20 százaléka már átesett a fertőzésen. Azóta a regisztrált fertőzöttek száma tovább emelkedett, ha a Merkely-féle szorzót használjuk 2,3-2,4 millió magyar fertőződhetett meg mostanra. Ez már 24 százalék körül van. Nógrádban és Vas megyében például a rektor becslésével számolva a lakosok több mint 30 százalék elkapta már a vírust.

De ez tényleg csak becslés. Semmit nem tudunk arról, hogy közelíti-e a valós adatot vagy sem. Nem segíti a tisztánlátást az sem, hogy a kontaktkutatást mostanra lényegében feladták itthon.

A hivatalosan regisztrált koronavírusok száma havonta:

március: 525

április: 2338

május: 1029

június: 265

július: 369

augusztus: 1731

szeptember: 21 052

október: 51 890

november: 141 874

december 1-28.: 94 987

Azért lenne fontos tudni a fertőzésen már átesettek számát, illetve egyes lakosságcsoportok, területek pontos fertőzési adatait, mert ehhez lehetne igazítani az oltási startégiát, hogy minél hamarabb elérhessük a nyájimmunitást. December 9-én mondta Merkely: „Az országos oltási program előtt szükség van egy második hullám súlyosságát megítélő, az aktuális fertőzöttséget és átfertőzöttséget vizsgáló felmérésre, mely az oltási stratégia kialakításában is fontos szerepet játszhat.” Erről azóta sem hallani, és a részletes oltási terv sem ismert.

Mindenesetre a már fertőzöttekkel mégis számolnak az oltások megkezdésekor. Merkley például kamerák előtt oltotta be a munkatársait, de ő nem kaphatott a vakcinából, mert november közepén lett koronavírusos. Egyelőre nagyon kevés vakcinánk van, nem kaphat, aki az elmúlt három hónapban esett át a koronavírus-fertőzésen, mert a szervezetében még van ellenanyag a vírussal szemben. (Szintén nem kaphat, aki lázas, várandós vagy három hónapon belül gyermekvállalást tervez.)

Merkely Béla olt Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Arról egyelőre nincs teljes egyetértés, hogy a fertőzöttek esetében mennyi ideig marad meg az immunitás. A betegségen átesettek döntő többségénél a fél év biztosnak tűnik, de ennél lehet akár hosszabb idő is. Magyarországon a covidosok nagyon nagy része ősszel fertőződött meg, többségüknél jó eséllyel kitarthat az immunitás a tömeges oltások megkezdéséig.

Ugyanakkor a tömeges oltás időszakában már náluk is javasolt a vakcina beadása. Azoknál például, akik nagyon enyhe tünetekkel vagy tünetek nélkül vészelték át a fertőzést, lehetséges, hogy nem alakult ki megfelelő védekezőképesség.

A legelső körben a covidosokat kezelő egészségügyi dolgozók kaphatnak a vakcinából, ahogy érkezik a többi szállítmány, úgy térnek át a többi egészségügyi dolgozóra, a szociális intézmények munkatársaira, lakóira és a rendvédelmi szervek tagjaira. Tavasszal várható a tömeges, lakossági oltás.