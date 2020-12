Ír kéjgyilkos fordult az Európai Bírósághoz, mert személyes üzenetei vezettek a lebukásához

Graham Dwyer ír építészt 2015-ben tartóztatták le Elaine O'Hara óvónő meggyilkolása miatt - és nem sokon múlt, hogy nem úszta meg, az ügyészek szerint „majdnem tökéletes gyilkosság volt”. Most viszont lehet, hogy ki kell engedni a börtönből, mert az ír hatóságok megsértették az adatvédelmi előírásokat, írja a Guardian.

Dwyer és O'Hara egy olyan társkereső oldalon találkoztak, amit különféle fétisekkel rendelkező emberek használnak. A férfi fantáziái közé tartozott, hogy nőket akar megkéselni, erről árulkodnak üzenetei.

Graham Dwyer

Miután megölte a nőt 2012-ben, a holttestet elrejtette a Dublin környéki hegyekben, O'Hara személyes tárgyait pedig egy víztározóba dobta. Mivel a nő kocsija anyja sírhelyének közelében maradt, eltűnése után azt gondolták, hogy öngyilkos lett. (A nő súlyos mentális problémákkal küzdött.)

Egy évvel később viszont véletlenül megtalálták a holttestet, és két telefont is. Az itt talált üzeneteket követve pedig eljutottak Dwyerhez - semmilyen más bizonyíték vagy szemtanú nem volt. A férfi életfogytiglant kapott.

És éppen emiatt jöhet most fordulat az ügyben. Dwyer ugyanis fellebezést nyújtott be, amiért az adataihoz az EU-s törvényekkel ellentétes módon fértek hozzá. Az ír legfelsőbb bíróság pedig továbbította a kérelmet az Európai Unió Bíróságához, ami hamarosan döntést hoz - a várakozásoknak szerint Dwyernek kedvező ítélettel.

Az EU Bírósága a közelmúltban olyan döntéseket hozott, amikkel korlátozta a kormányok és hatóságok hozzáférését személyes adatokhoz, így most is hasonló döntés várható. Elméletben egyébként már korábban is a korlátozás mellett foglaltak állást, de az ír állam (más uniós országokkal együtt) nem építette be ezt a törvényeibe.

Ha Dwyer győz az EU Bíróság előtt, az még nem jelenti automatikusan a szabadulását. Használhatja viszont a hazai fellebbezéséhez, az ír bíróságnak pedig akkor arról kell majd döntenie, más bizonyítékok is alátámasztották-e az ítéletet.