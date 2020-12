Nem árulta el a kormány, hogy melyik vakcinából pontosan mennyit rendelt, és mikor érkeznek meg az oltóanyagok

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Két, viszonylag egyszerű kérdést tettünk fel a Miniszertelnökségnek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Koronavírus Sajtóközpontnak:

A kormány pontosan milyen típusú koronavírus elleni vakcinából rendelt eddig és hány darabot?

Ezek a tervek szerint pontosan mikor érkeznek meg?

Az első kérdés azért lényeges, mert a Pfizer-BioNTech után január 6-án várhatóan az amerikai Moderna oltóanyaga is megkapja az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét. Vagyis ebből is érkezhet hamarosan Magyarországra. Csakhogy eddig a kormányzati kommunikációból egyáltalán nem derült ki, hogy a Moderna oltóanyagából mennyit rendelt a kormány, és azokat mikor kezdik kiszállítani.

A Pfizer például a december 21-én megkapott engedély kiadása után pár nappal megkezdte a szállítást, egyelőre kisebb tétetelekben. Szombaton elsőként 9750 adag vakcina érkezett, ennek a felét használják fel itthon a napokban egészségügyi dolgozók oltására, a másik felét három hét múlva adják be, emlékeztető oltásként ugyanezeknek az egészségügyiseknek.

A Pfizer mai sajtótájékoztatóján az hangzott el, hogy még idén újabb 80 ezer adag Pfizer-oltóanyag érkezik Magyarországra. Jövőre pedig már összesen 4,4 millió adagot szállítanak ide. Ami 2,2 millió ember oltására elég.

A Pfizer tájékoztatóján elhangzott szám nagyjából megegyezik azzal, amiről Gulyás Gergely miniszter is beszélt a november 19-i kormányinfón. Gulyás akkor azt mondta, hogy a Pfizer vakcinájából 4 millió 439 ezer adagot kötött le a kormány. Ez EU-s közös beszerzés.

Két másik oltóanyagról beszélt ekkor Gulyás számokat is megemlítve: az AstraZeneca oxfordi vakcinájából 6,5 millió darabot, a Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson) vakcinájából 4 millió 360 ezer adagot kötött le a kormány, szintén az EU-s közös beszerzésben. Ezekből is kettőt kell beadni a magas immunitás eléréséhez, az engedélyeztetésük folyamatban van. Ez 15,3 millió vakcina, ebből 7,6 millió embert lehet beoltani, csak az a kérdés, hogy mikor kapják meg az engedélyt.

Gulyás novemberi sajtótájékoztatója óta a kormány további oltóanyagokat is lekötött más gyártóknál, szintén az EU-s közös vásárlásában. De konkrét számok helyett már csak egy összesítést mondtak. December 8-án Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta a koronainfón, hogy eddig 17,5 millió adag vakcinát kötöttek le különböző gyártóknál.

December 17-én a Müllert helyettesítő Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője azt mondta, hogy a Pfizer vakcinája mellett a kormány más oltóanyaggyártók vakcinájából is lekötött, összesen 17,5 millió adagban. „Ezek az AstraZeneca, a Jansen, a Curevac és a Moderna termékei lesznek.” Ezt úgy is lehetett érteni, hogy a Pfizer 4,4 millió vakcinája mellett, de úgy is, hogy azzal együtt. Inkább az utóbbi.

Szóval miután megkérdeztük, hogy akkor pontosan kitől mennyit rendelt a kormány, a Koronavírus Sajtóközponttól konkrét számok helyett azt a választ kaptuk, hogy

„Megkeresésével kapcsolatosan ajánljuk figyelmébe az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján elhangzottakat”.

Ahol természetesen nem hangzottak el válaszok a kérdéseinkre. Galgóczi Ágnes megint elmondta, hogy a kormány 17,5 millió oltóanyagot kötött le különböző gyártóknál, igaz ezúttal még több gyártót sorolt fel az eddigiek mellett, belevéve a Sanofi-GSK-t és a Novavaxot is. Hogy tőlük mennyit vennénk, az rejtély, különösen úgy, hogy maradt a 17,5 milliós összdarabszám.

Rendre szóba kerülnek az orosz és a kínai vakcinák is. Ezek európai engedélyeztetéséről még semmi hír nincs. Annyit tudni, hogy az oroszok még korábban küldtek mintákat bevizsgálásra és az oltóanyag dokumentációját is, továbbá magyar szakemberek kint jártak a gyártó cégnél. Arról nincs információ, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési-egészségügyi Intézet mire jutott a vizsgálatban, mindenesetre hétfőn Szijjártó Péter bejelentése szerint megérkezett Magyarországra 6000 adag orosz oltóanyag. Miután ebből is kettőt kell beadni, ez minden bizonnyal része a Kásler Miklós által említett lehetőségnek. Az Emmi-mininiszer december elején jelentette be, hogy Magyarország mérlegeli, csatlakozzunk-e az orosz vakcina klinikai vizsgálataihoz. Vasárnap már konkrétumként mondta, hogy hamarosan indulhat a vizsgálat 3000 ember részvételvel.

Mindez Szijjártó interpretációjában így hangzik: „a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik a szállítmányt, ahol a magyar szakembereknek újabb lehetősége nyílik arra, hogy döntést hozzanak az oltóanyag felhasználásának módjáról”.



Az egyik – meg nem nevezett – kínai vakcináról pedig Gulyás Gergely mondta azt, hogy ha megkapja a magyar hatóságok engedélyét, félmilliót abból is rendelünk.