A Gaja-völgy egyik sziklafalán rekedt egy túrázó

Tizenkét tűzoltó indult a sziklán rekedt túrázó segítségére - írta a Facebookon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A középkorú férfi kedden a Keleti-Bakony fontos vízfolyása, a Gaja-patak völgyében túrázott, és bizonyára nagyon jól is érezte magát a Fejér és Veszprém megyék közt lévő, párját ritkítóan szépségű szurdokban, amíg nem gondolt egy merészet, és a turistautat elhagyva felmászott a völgy egyik meredek sziklafalára.

Addig-addig mászott, hogy egyszer csak rájött: lemenni már nem tud, ezért a tűzoltók segítségét kérte. Bodajki tűzoltók indultak a férfi keresésére Balinka felől, később pedig fehérvárcsurgói tűzoltók is csatlakoztak hozzájuk. 45 per keresgélés után megtalálták a falon rekedt túrázót, akit kötélbiztosítással le is hoztak a falról.