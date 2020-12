Argentínában legalizálták az abortuszt

Argentína lett a legnagyobb latin-amerikai ország, ahol legalizálták az abortuszt, miután szerda reggel a szenátus 38 szavazattal – 29 ellenében – jóváhagyta a jogszabálymódosítást.

Buenos Airesben egy maratoni vita után december 11-én reggelre született meg a döntés a parlamentben, ahol 131 igen szavazattal 117 nem ellenében döntöttek úgy, hogy az országban engedélyezik az abortuszt a terhesség 14. hete előtt.

Szerda reggel már egy tömeg várta a kongresszus épülete előtt, hogy a szenátorok hogyan szavaznak, a Guardian szerint az eredményt kitörő örömmel fogadta az ünneplő tömeg. „A nők jogaiért folytatott küzdelem mindig nehézkes, most pedig még egy járvánnyal is meg kellett küzdeni, ezért is örülök nagyon az eredménynek” – nyilatkozta a Guardiannak Ingrid Beck abortuszpárti aktivista és újságíró.

Az argentin legalizáció ugyanannak a nők szabad választását hirdető „zöld hullám” mozgalomnak az eredménye, ami egy zöld zsebkendőt szimbólumként használva kampányol a biztonságos, mindenki számára elérhető abortuszért szerte Dél-Amerikában.

A régióban Argentínán kívül csak Uruguayban és Guyanában legális az abortusz.

(Guardian)