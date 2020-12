Mondd csak, nem felejtetted el felkészíteni a vállalkozásodat az elektronikus fizetésre?

Olcsó, ráadásul most még olcsóbb. A SimpleBusiness-nek nincs havidíja, csak az egyszeri csatlakozási díjat kell kifizetnünk, de ezt (a kedvezmény visszavonásáig) most féláron, 9900 forintért megkaphatjuk.

Többféle fizetési mód. Ha a helyszíni fizetés QR-kóddal történik, akkor a kártyás fizetésnél az eladó megadja a telefonján a fizetendő összeget, az alkalmazás pedig létrehoz egy QR-kódot, amit a vevő a Simple alkalmazással szkennel be a saját telefonján. Utalásnál az eladó QR-kódját a vevő egy mobilbanki alkalmazással (jelenleg az OTP SmartBankkal, de folyamatban van további mobilbanki alkalmazások bevonása) olvastathatja be. Ha kényelmesebbnek vagy egyszerűbbnek látod, fizetési linket is küldhetsz, mondjuk e-mailben, ebben az esetben is utalással vagy kártyával fizethet a vásárlód, kibocsátó pénzintézettől függetlenül bankkártyával és bármely magyarországi pénzintézet internetbankján keresztül, átutalással.