Többen is szexuális zaklatással vádolják Alexander Wang divattervezőt

Hétfőn két, a divatvilág híreivel foglalkozó Instagram-profilon is Alexander Wang divattervezőt szexuális zaklatással vádoló posztok jelentek meg. A Shit Model Management és a Diet Prada nevű profilok többnyire névtelen vádlók beszámolóit szedték össze arról, hogy a New York-i divattervező nem megfelelően viselkedett velük.

Az Insider a vádlók közül kettőt tudott beazonosítani. Az egyikük, Nick Ward azt mondta, Wang 2017-ben egy New York-i buliban markolt rá a faszára, ahogy elhaladt mellette a tánctéren. A másikuk, Owen Mooney grafikus, aki december 11-én egy TikTok videóban is beszámolt a zaklatásról, azt mondta, hogy Wang 2017-ben egy New York-i koncert zsúfolt nézőterén fogdosta.

Alexander Wang és családja egy divatbemutató után Fotó: KENA BETANCUR/AFP

Az Insider Wangot és beosztottjait is kereste, ők azonban nem reagáltak a vádakra. (Insider)