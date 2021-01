A KLF közel 30 év után visszatért

Éveken át tartó csend után a The KLF váratlanul feltöltötte számos legendás számát a különféle streamoldalakra és a Youtube-ra. A kétszemélyes zenekar a brit elektro/acid színtér nagyon fontos szereplője volt valamikor a nyolcvanas évek második felében, de aztán 1992-ben a teljes archívumukat megsemmisítették, írja a BBC.

Bár a rákövetkező években a tagok még különféle projektekben felbukkantak, de legismertebb számaik azóta hivatalos formában nem is voltak elérhetőek, egészen mostanáig: Solid State Logik címmel kiadott lemezen 8 klasszikus szám vált most meghallgatóvá. És London-szerte kirakott flyerekből pedig arra lehet következtetni, hogy még az idén további számok is nyilvánosságra kerülhetnek.

A digitális lemez 29 évvel azután jelent meg, hogy a zenekar két alapítója, Jimmy Cauty és Bill Drummond végleg felhagytak a zenéléssel az 1992-es Brit Awards díjátadón előadott emlékezetes performansz után. A 3AM Eternal című számukat adták elő az Extreme Noise Terror társaságában, miközben vaktöltényes géppisztollyal lőttek a közönségre, majd közölték, hogy a KLF kiszállt a zeneipartól.

Később Cauty és Drummond még elégetett egymillió fontot, amit a jogdíjakból kaptak, hogy aztán az évtizedek előrehaladtával inkább művészeti projektekkel és könyvekkel foglalkozzanak. Cauty testvérének halála után például egy emberi piramison dolgoztak, amit olyan téglákból terveztek, melyek egyenként 23 gramnyi emberi hamvat tartalmaznak.

A zenéjük persze nem tűnt el teljesen az internetről: rajongók által digitalizált lemezek és koncertfelvételek is elérhetőek voltak a Youtube-on, sokszor több milliós nézettséget hozva. 2018-ban a Billboard a nyolc legnagyobb hiányzó közé sorolta őket a streamoldalakról, De la Soul és Aaliyah társaságában.

Ehhez képest nagy meglepetést keltettek a pénteken felbukkant számok, és a zenekar Youtube-oldalára felkerült leírás szerint összesen öt kiadványt terveznek kiadni, azaz mindent, amit 1987 és 1991 között csináltak különféle kollaborációkban. Olyan projektekről is szó van, melyekről korábban még soha nem lehetett hallani.