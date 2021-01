A tesztek során placebóval beoltott jelentkezők is megkapják a Pfizer-BioNTech-vakcinát

A 95 százalékos hatékonyságú, már több országban is alkalmazott, igaz, tárolási és szállítási paraméterei miatt logisztikai nehézségekkel küzdő koronavírus-vakcinát fejlesztő Pfizer és BioNTech gyógyszergyárak úgy döntöttek, hogy az oltásukat megkapják azok is, akik önként jelentkeztek az oltóanyag tesztjeire, de pont nem az oltóanyagot, hanem csak placebót kaptak. A gyógyszerek tesztjei során ezeket az embereket nevezik kontrollcsoportnak, az ő adataikat hasonlítják össze a tesztek során azokéval, akik megkapták a gyógyszert.

Az amerikai gyógyszerfelügyelet kritizálta a gyógyszergyárakat a döntésük miatt, szerintük ugyanis az oltóanyag hosszútávú hatásainak vizsgálataihoz érdemesebb lenne minél tovább oltóanyag nélkül hagyni a kontrollcsoportot. Erre a vakcina végső engedélyezéséhez is szükség lenne.

A Pfizer és a BioNTech létrehoz egy rendszert, amelyből a tesztjeik részvevői lekérhetik a saját adataikat, köztük az is, hogy az oltóanyagot adták be nekik vagy placebót. Amennyiben az utóbbit, dönthetnek úgy, hogy kérik az oltóanyagot, és ha igen, március 1-jéig meg is kapják az első dózist. (Reuters)