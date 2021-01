A horvátországi földrengés után több mint 400 utórengést észleltek a magyar mérőállomások

A múlt heti 6,4-es erősségű horvátországi földrengés után több mint 400 utórengést észleltek a magyar mérőállomások. A legutóbbi, Magyarországon is érezhető rengést ma mérték: a Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű földmozgás epicentruma ezúttal is Petrinja városának közelében volt – mondta Kiszely Márta szeizmológus az MTI-nek.

Kiszely Márta azt mondta, Magyarországon 41 mérőállomás működik, ezek részei egy nemzetközi megfigyelő rendszernek. A petrinjai földrengésekhez ezek a magyar állomások nagyon közel voltak.

A december 29-i horvátországi földmozgás után a mérőállomások adatait a központban, a CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumában egy automata rendszer értékelte ki, így a szakemberek már a rengések után 90 másodperccel előzetes információt kaptak arról, hogy hol volt a földrengés és mekkora volt az erőssége – mondta Kiszely, így emlékezve a történtekre:

„Tanulságos volt a katasztrófa lefolyása: december 28-án volt egy 5,4-es rengés Petrinjában, amit kisebb rengések követtek. Akkor azt reméltük a kollégákkal, hogy az volt a főrengés és már csak kisebbek jöhetnek, de ezt követően másnap történt a 6,4-es hatalmas rengés. Nagy valószínűséggel ez a 6,4-es erősségű rengés volt a főrengés, azonban az 5-6 km mélyen lévő utórengések még hónapokig is eltarthatnak. Az erősebek pedig, mint amilyen ma reggel is történt, akár további épületsérüléseket is okozhatnak.”