A Pedagógusok Szakszervezete azt követeli, hogy az oktatásban dolgozók is szerepeljenek az oltási tervben

Közleményt adott ki a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), melyben azt írják, megdöbbenve fogadták a nyilvánosságra hozott oltási tervet, melyből nem derül ki, hogy az oktatásban foglalkoztatottak mely kategóriába tartoznak.

Vasárnap írtunk arról, hogy felkerült a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalára egy lakossági tájékoztató az oltási tervvel kapcsolatban, melyről még mindig nem tudni, hogy a végleges verzió-e, az viszont feltűnő volt, hogy az iskolákban dolgozók nincsenek külön megnevezve benne. Csak tippelni lehetett, hogy esetleg a sorrendben 6. kategória, a 'kritikus infrastruktúrában dolgozók' vonatkozik a tanárokra is.

A PSZ szerint döbbenetes az a feltételes miniszterelnöki bejelentés is, hogy tömeges oltás esetén az oltási pontokat a szavazóhelyiségekben rendeznék be, melyek közül sokat nevelési, oktatási intézményekben alakítottak ki, ahová jelenleg még a szülők sem léphetnek be.

A PSZ álláspontja szerint a gyermekeken, tanulókon, szülőkön keresztül a társadalom széles csoportjaival érintkező oktatásban foglalkoztatottak számára az oltási terv III. kategóriájában kellene biztosítani az oltás lehetőségét. A III. kategóriájában jelenleg a 60 évnél idősebbek vannak felsorolva.

Mint a szakszervezet írja, az oltási terv ellentmond Müller Cecília országos tisztifőorvos korábbi nyilatkozatának is, eszerint az oltást „mindenképpen az 'első vonalban' dolgozóknak kell megkapniuk; az egészségügyben dolgozóknak, majd a magas kockázatú csoportba tartozóknak, illetve az ország közszolgáltatásában résztvevőknek, valamint a pedagógusoknak”. Az UNICEF közleménye szerint „az oktatásban dolgozókra is kiemelten gondolni kell a koronavírus elleni oltási kampányokban.”

A PSZ szerint azt könnyű belátni, hogy az oktatásban foglalkoztatottak munkájuk során közvetlenül kapcsolatba kerülnek a lakossággal, továbbá a pedagógusok között szép számmal akadnak olyanok is, akik „a Covid–19-fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek”.

A PSZ követeli, hogy az oktatásban foglalkoztatottak kiemelten jelenjenek meg az oltási tervben. A lakosság tömeges oltásakor az oltási pontokat ne a nevelési, oktatási intézményekben jelöljék ki. A PSZ követeli azt is, hogy az oktatásban dolgozók számára a munkahelyen szervezzék meg az oltást, maguk és a velük közvetlenül vagy közvetetten érintkező széles társadalmi csoportok védelme érdekében!