Ceglédi Zoltán már nem ad tanácsokat a momentumos Donáth Annának

Többé nem dolgozik Donáth Anna momentumos európai parlamenti képviselőnek Ceglédi Zoltán, aki politikai elemzőként és humoristaként is ismert. Honlapján azt írja,

„(...) mára teljesen világos lett, hogy én így, ilyen munkát már nem végezhetek. Nem egyértelmű kudarc ez, hanem annak belátása, hogy nem tudok egyszerre versenyző és edző lenni”. Ceglédiről októberben írtuk meg, hogy Donáth Anna assszisztenseként dolgozik. Ez a politikus EP-oldaláról derült ki, korábban egyik fél sem beszélt róla nyilvánosan, pedig Ceglédi rendszeresen megszólalt politikai ügyekben a kormánytól független médiában. Ceglédi megkeresésünkre akkor azt mondta, egyéves, határozott idejű szerződést kötöttek a képviselővel, ami kommunikációs tervezést, szövegírást, kampányötletek kigondolását, stratégiai tanácsadást, politikai napirendelemzést tartalmazott.

„Sokan mondták, hogy elég lett volna az elején bejelenteni pár sorban, és minden mehetett volna tovább. Hát… nem. Azzal és ahogy, amit én mondok, úgy nem” - írja most Ceglédi. „Annának fölösleges és méltatlan tehertétel az én szavaimért is helytállni, ezredszer is kedvesen válaszolni az ifjú házmesternek, aki kifotózza neki a kommentemet, hogy »szóljon már rám«. Engem pedig folyamatos önvizsgálatra késztet, hogy amit mondok vagy írok, az nem hozza-e őt kellemetlen helyzetbe.” Írása szerint azért sem folytatja a munkát, mert támadási felületet jelenett Donáth számára

„Röviden: a megfejtésem az, hogy a jövőben ilyen politikai munkát kétféle módon lehet csak vállalnom. A két véglet mentén. Az egyik irány a közszereplői profilom ideiglenes felfüggesztése, maximum kajákat posztolva, minden politikai tartalomtól ellépni. Be a függöny mögé. A másik meg a konferanszié szerepe. Függöny elé, szóvivővé válni, a közszereplői profilomat is fellogózni.”

A posztból kiderül még, hogy tavaly év közepéig próbálta rábeszélni Donáth Annát, induljon el a miniszterelnök-jelölti előválasztáson, de mindenképp ki akarja tölteni 2024-ig szóló mandátumát.