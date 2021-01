Száz civilt gyilkoltak meg fegyveresek Nigerben

Legalább száz ember vesztette életét Nigerben szombaton, amikor felfegyverzett férfiak nyitottak tüzet két falu lakosságára. A fegyveresek a beszámolók nélkül válogatás nélkül lőtték le a helyi férfiakat és fiúkat. Az ország miniszterelnöke, Brigi Rafini vasárnap este szörnyűségesnek és katasztrófának nevezte a történteket.

Egyelőre annyit tudni, hogy omeretlen fegyveresek szombaton két településen ütöttek rajta Niger északnyugati részén, a kormányfő arról számolt be, hogy Tchombangouban hetvenen, a közeli Zaroumdareyeben pedig harmincan vesztették életüket.

Nigeri katonák Fotó: ISSOUF SANOGO/AFP

A New York Times vasárnap arról írt, hogy a támadás bosszú lehetett a két falu lakosságán, a települések ugyanis abban a Tillabéri régióban fekszenek, ahol az elmúlt két évben jelentősen megnőtt a civilek ellen elkövetett merényletek száma.

A támadás egy héttel az elnökválasztás után történt, ez az ország legtöbb áldozattal járó merénylete valaha. Mint a New York Times írja, 2019 végén, illetve 2020 elején a nigeri biztonsági erők súlyos veszteségeket szenvedtek el ugyanebben a régióban.

Egyelőre egyetlen milícia vagy szervezet sem vállalt felelősséget a támadásért, de a Tillabériben mostanában több támadást is elkövető milícia tagjai az Iszlám Állam helyi szervezetének kötelékében harcolnak.

Mint a lap írja, az egész régió sokkal veszélyesebb hely lett az elmúlt években: felkelők és felfegyverzett iszlamisták 2012-ben foglaltak el több várost is a szomszédos Maliban, azóta pedig rendszeresen előfordultak a határon átnyúló támadások is. Közben a régió több állami hadseregéről, így a nigeriről is derültek ki súlyos visszaélések.

Az eddigi nigeri kísérletek, hogy feltartóztassák az ISIS-es alakulatokat, eddig sikertelenek voltak, és a térséggel foglalkozó elemzők szerint a biztonsági erők egyre inkább vissza is vonultak a régióból.

Egy szemtanú, Jahafar Koudize elmondása szerint december 15-én három fegyveres férfi érkezett a falujukba, hogy védelmi pénzt szedjenek be a helyiektől. A falusiak ugyanakkor nem voltak hajlandóak fizetni, végül pedig meg is ölték a három férfit. A helyi férfi szerint a dzsihádisták ezt megbosszulandó térhettek vissza a falvakba.