Trump egy órán keresztül győzködte telefonon a georgiai államminisztert, hogy találjon neki 11780 szavazatot

„Nem veszíthettem el Georgiát. Nem lehet. Több százezer szavazattal nyertünk” - ismételgette Donald Trump a georgiai államminiszterrel (secretary of state) folytatott telefonbeszélgetésében, amit a Washington Post tett közzé.

Az egyórás felvétel szerint az elnök arra próbálta rábírni a republikánus Brad Raffenspergert, hogy ismerje el, rosszul számolt, és „találjon neki” 11780 szavazatot, amennyivel veszített Joe Bidennel szemben. Raffensperger, aki pozíciójából fakadóan a Georgia állambeli választási eredmények közzétételéért felelős, azt válaszolta: Trump téves adatokból dolgozik.

Trump a beszélgetés során azokat a téves, sosem alátámasztott állításait hangoztatta, miszerint halott emberek és más állambeli szavazók voksaival veszített.

A vita vasárnap a Twitteren folytatódott, ahol Trump azt írta, az államminiszter nem volt hajlandó, vagy nem volt képes elismerni a választási csalásokat, mire Raffensperger annyit reagált: Trump egyszerűen nem mond igazat.

A beszélgetésben Trump azzal fenyegette Raffenspergert és tanácsadóját, Ryan Germanyt, hogy ha nem állapítják meg, hogy szavazatokat semmisítettek meg, büntetőjogilag is felelősségre vonhatók.

Azt mondta, a republikánus szavazók tudni fogják, „mit tett az elnökkel”. Ha nem cselekszik megfelelően, azzal nehéz helyzetbe hozza David Perdue és Kelly Loeffler republikánus szenátorokat, akik januárban megismételt választáson néznek szembe demokrata kihívóikkal, és veszélybe sodorja a szenátusbeli republikánus többséget.

A beszélgetés alatt a vonalban volt Mark Meadows, Trump kabinetfőnöke és Cleta Mitchell ügyvéd is.

Trump a novemberi választások óta kitart amellett, hogy Georgiában is megnyerte a választást, és a csalások miatt nem maradhatott elnök. A vádjaira semmilyen bizonyíték nincs, Georgiát ráadásul republikánusok vezetik, republikánus a kormányzó, republikánus többségű az állami Képviselőház és az állami szenátus is. Novemberben újra is számolták a szavazatokat, úgy is Joe Biden nyert.

Szintén a Washington Postban jelent meg az összes, ma is élő egykori védelmi miniszter közös levele, amelyben arra kérik Trumpot, fogadja el a választási vereséget, és ne akarja az eredmények megfordítására használni a hadsereget. Az aláírók közt vannak Trump korábbi miniszterei, James Mattis és Mark Esper is.

Joe Bident január 20-án iktatják be elnöknek.