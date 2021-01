A Brexit miatt elszállt tandíjak és a pandémia se tarthatja vissza a magyar fiatalokat a külföldön továbbtanulástól

Az Engame Akadémia friss összefoglalója szerint a Brexit és a COVID se vette el a magyar fiatalok kedvét a külföldi továbbtanulástól, de mindenképp átalakította az egyetemi jelentkezéseket.

BREXIT

A Brexit miatt minden EU-s hallgatóra, így a magyar diákokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a világ bármelyik országából az Egyesült Királyságokba felvételző külföldiekre.

Brutálisan drágul a tandíj

Az Engame egy nem reprezentatív felmérésben kérdezte meg külföldre készülő diákokat és szüleiket. Akik azt válaszolták, hogy a továbbtanulási döntésüket befolyásolja a Brexit, elsősorban a magasabb tandíjat emelték ki (81%)

A jelenlegi 9250 fontos (~3,6 millió forint) EU-s tandíj helyett évente 10 000–38 000 font (~4-15 millió forint) közötti összeget, vagyis akár kétszer-háromszor annyit is ki kell majd fizetniük azoknak, akik a brit felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni.

Vége a diákhitelnek

Korábban az EU-s diákoknak is járt a brit kedvezményes diákhitel. Ez a tanulmányok teljes költségét fedezi, egyszerűen hozzáférhető és visszafizetni is csak akkor kell, ha az egykori hallgató jövedelme meghalad egy előre meghatározott, magyar viszonylatban magasnak számító összeget.

Bonyolódik az adminisztráció

Megszűnik a vízummentesség. A magyar diákoknak az átmeneti időszak után a 6 hónapnál hosszabb képzésre érkezőknek diákvízumot kell igényelniük, ez további 812 fontnyi (~300 000 Ft) költséget jelent.

Az Engame által megkérdezett szülők, azért is aggódnak, mert a Brexit miatt más európai egyetemekre is nehezebb lehet majd a bejutás. Az előrejelzések szerint 57 vagy akár 84%-kal is csökkenhet az EU-ból az Egyesült Királyságba jelentkezők száma. A magyar diákok között egyre népszerűbb Hollandia és Németország is.

Érdemes viszont alaposan utána olvasni a brit lehetőségeknek is, mert már most több egyetem - például a University of Essex vagy a University of Stirling - vezet be direkt a kiszorult EU-s diákoknak szóló ösztöndíjakat.

COVID

A KSH adatai szerint 2020-ban – az elmúlt 19 év negatív rekordját elérve – mintegy 20 ezerrel kevesebben felvételiztek a hazai felsőoktatási intézményekbe, mint 2019-ben. Azt viszont nem lehet pontosan tudni, hány magyar tanul külföldi egyetemen. az Engame becslése szerint körülbelül 15 ezren, ami azt jelenti, hogy a 2019/2020 tanévben a felsőoktatásban résztvevő magyar diákok 6%-a, körülbelül minden 17. diák külföldi képzésen tanult.

Úgy tűnik ez a szám a COVID miatt nem fog nagyot zuhanni. A nem reprezentatív felmérésből az látszik, hogy a magyar diákok és a szülők többsége bízik a vakcinában és abban, hogy a 2021 szeptemberében kezdődő új tanévre nem lesz hatással a járvány.

Az egyik legismertebb globális felsőoktatási ranglistát kiadó cég, a QS nemzetközi diákot kérdezett a COVID hatásairól. A 75 ezer válaszadók körülbelül fele halasztana egy évet, ha marad a járvány, de csak 4-8%, aki teljesen elvetette a külföldi továbbtanulást.