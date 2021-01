Húsz év után leveszi műsoráról az egyik amerikai gyerekcsatorna a Caillou-t, ujjonganak a szülők

Azt, hogy mit néz otthon a gyerek, nemcsak azért kell gondosan megválasztani, mert fontos, hogy milyen hatással van rá, hanem azért is, mert az sem mellékes, hogy milyen hatással van a szülőre. Egyáltalán nem mindegy, hogy a folyamatos ismétlést kedvelő hároméves a Peppa malacot vagy a Caillou-t akarja loopon nézni, mert míg előbbi simán élvezhető (egy ideig) felnőttként is, utóbbiban az örök totyogó Caillou nyávogását viszonylag nehéz elviselni. És ezt nem én mondom, hanem azok a szülők, akik kitörő örömmel fogadták, hogy a kanadai mesesorozatot húsz év után leszedte műsoráról a PBS Kids.

Hogy mennyire fájdalmas sok szülő számára a Caillou, azt egy twitterező röviden és tömören úgy fogalmazta meg, hogy a mese szerinte

„a fogamzásgátlás animált reklámja”.

Olyan is volt, aki a hír hallatán azt írta, most már egészen biztos, hogy 2021 jobb lesz 2020-nál, egy szülő pedig úgy fogalmazott, hogy „a különböző rasszú, színű, vallású és politikai nézetű” szülőket most egyesíti, hogy mind ünnepelnek amiért végre leveszik a műsorról a Caillou-t.

A mese egyébként öt évadot élt meg, és 2010 óta nem gyártottak belőle új részeket.

(HuffPost/Deadline)