„Örülök, hogy az egyik kedvenc italom került rá” - mondja a magyar tervező, aki A$AP Rocky unicumos pólóján dolgozott

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Decemberben dobta piacra Marine Serre az AWGE-vel közösen tervezett kollekcióját, amit A$AP Rockyval promóztak. A megjelent fotók egyikén pedig a rapper egy olyan ruhában pózolt, amin egy 110 éves Unicum-plakát látható.

Mint kiderült, erről a Zwacknál semmit nem tudtak, Zwack Sándor nem is ismerte korábban a rappert és Marine Serrét sem, nekünk is csak annyit nyilatkozott akkor, hogy a nemzetközi sajtóból értesültek a kapszulakollekcióról, de örülnek, hogy „egy 1910-es poszterük ma is releváns tud lenni”.

A kérdésre, hogy tervezik-e jogi útra terelni a dolgot, akkor azt válaszolták, egyelőre nem foglalkoznak ezzel, de most kiderült, hogy valószínűleg nem is nagyon tudnának. A ruha ugyanis egyedi darab, használt pólókból készült, vagyis a ruhán látható Unicum-posztert nem a tervezők nyomták rá, az korábban egy régi, lehordott pólót díszített. Ezt egy magyar tervező, Poprádi Flóra mondta el nekünk, aki design asszisztensként vett részt a Marine Serre kapszulakollekciójának tervezésében.

Az Unicum-poszter egy totális véletlennek köszönhetően került a ruhadarabra, ahogy az is véletlen, hogy a reklámanyagokban pont ezt a darabot fotózták le.

„A Marine Serre márka kollekciójának fele fenntartható módon készül – vagy az anyag maga recycled, vagy más termékeket hasznosítanak újra úgynevezett »upcycling« módszerrel, például farmert, bőrt, szőnyeget, kendőket és pólókat. A kollekció darabjai használt pólókból tevődnek össze, így kerülhetett az unicumos póló a kollekció egyik darabjára” – mondta Flóra, aki hozzátette, hogy az említett ruhát legalább tíz darab pólóból rakták össze, és mivel a legtöbb pólóból csak egy-egy darab van, így bár sorozatgyártással készülnek, és ugyanolyanok, a különböző minták miatt mégis mindegyik ruha más, vagyis teljesen egyedi darabok kerülnek eladásra.

„Valamikor egy magyar megunta az unicumos pólóját és kidobta, így kerülhetett Marinékhoz, akik új életet leheltek belé. Nem én választottam, de szerencsés véletlennek érzem, mert nagyon nagyon sokat dolgoztam ezen a kollekción, és örülök, hogy az egyik kedvenc italom került a »munkámra«”

– mondta Flóra, aki egyébként tavaly fejezte be a MOME divat-és textil mesterképzését, előtte pedig Koppenhágáben végezte az alapképzést. Az elmúlt években dolgozott már Barcelonában, Londonban, legutóbb pedig Párizsban, jelenleg a Cukovynál, egy hazai márkánál tervező. Mellette személyes projektjein dolgozik, ezeknek „központi eleme a multikulturalitásából fakadó kettős identitásának vizsgálata a vizualitás nyelvén”.