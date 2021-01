Háborgás követte a Cosmopolitan címlapját, amin túlsúlyos nőket mondanak egészségesnek

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Sokakból erős indulatokat váltott ki a brit Cosmopolitan februári címlapja, ami azt hirdeti, hogy a plus size nők is lehetnek egészségesek. A problémája többeknek most kivételesen nem pusztán az volt, hogy már megint nem kecses modellek fotóit kell nézni. Azt kifogásolták, hogy a Cosmopolitan egy olyan világjárvány idején „nevezi egészségesnek a túlsúlyt”, amikor az elhízást az egyik legfőbb kockázati tényezőként említik.

A címlaphoz tartozó interjúban tizenegy nőt szólaltattak meg, sportolókat, fogyatékossággal élőket, zömében pedig túlsúlyos nőket. Köztük az alábbi képen látható Jessamyn Stanley-t, aki egyébként jógatanár. Az ő fotójára is odaírták, hogy This is healthy, vagyis hogy Ez egészséges. Elismerő bólogatás helyett azonban erre leginkább tiltakozás volt a reakció.

Volt aki megjegyezte, hogy szerinte „már annyira eltorzították sokak agyát, hogy ha nem ünnepeljük azt, ha valaki túlsúlyos, az már azt jelenti, hogy gyűlöljük a túlsúlyos embereket”. Valaki pedig előhalászott egy régi Cosmopolitan-címlapot is – amin Audrey Hepburnt nevezték meg követendő példaként, mint boldog és egészséges nőt –, hogy ezzel mutassa meg, szerinte aggasztó és egyszerre röhejes irányba változott a Cosmopolitan véleménye.

De olyan is akadt, aki odáig jutott, hogy szerinte a Cosmopolitan meg akarja ölni a túlsúlyos embereket, hisz a koronavírus-járvány idején ők kifejezetten nagy kockázatnak vannak kitéve.

Ezek után pedig egyre többen akadtak ki a magazinra, mondván, hogy szerintük hatalmas felelőtlenség volt promotálni a túlsúlyt, miközben sokan épp a túlsúlyuk miatt halnak bele a koronavírusba.

Utóbbi mondjuk valóban tény, mert a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri, vagy a légzőszervi megbetegedések mellett a túlsúly erősen súlyosbíthatja a covid-19 kórlefolyását. De mielőtt még mi is elkezdenénk az öklünket rázni a Cosmopolitan címlapja felett, érdemes megnézni, miről is szól az írás, amihez a címlap készült.

A cikket azzal indítják, hogy az egészséges szónak rengeteg jelentése lehet, ezért megkérdeztek pár nőt, hogy mondják el ők, mit jelent számukra az egészség. Callie Thorpe munkáját tekintve teljesen átlagos instagramos influenszer, emellett pedig túlsúlyos is, ami teljesen mellékes lenne, ha nem épp erről szólna a cikk, amiben elmondta, hogy egész gyerekkorában szenvedett amiatt, mert nem hasonlított a barátaira. Beszélt arról is, hogy az elmúlt évtizedek alatt a világ összes diétáját kipróbálta, küzdött étkezési zavarral is, de most már megtalálta a boldogságot plus size nőként. Azt mondta,

rájött, hogy a legfontosabb dolog a mentális egészségére koncentrálni. Thorpe-hoz hasonlóan Jada Sezer is a mentális egészségről beszélt, de előtte megjegyezte, hogy ő abban a tévhitben nőtt fel, hogy a fittség a vékonyságot jelenti. 2018-ban Sezer fehérneműben futotta le a maratont, hogy megmutassa, egy olyan nő, akinek narancsbőre és súlyfeleslege van, ugyanúgy tud nagy távokat futni. Szerinte az egészséges testhez hozzátartozik a gondolkodásmód is, úgy fogalmazott, „a mentális egészség hatalmas részét teszi ki a fizikai egészségnek”.

A cikkben szintén megszólaló Nelly London ugyancsak influenszer. Akkor lett ismert, amikor 2020 szeptemberében Instagramra posztolt magáról egy fotót, amin a letolt sportnadrágjára rálógott a hasa. „Rengeteg megjegyzést kaptam a testemre. azt mondták, hogy egészségtelen vagyok, hogy érszűkületem van, hogy ez nem normális és fel kellene keresnem egy sebészt. Bármennyire is tudtam, hogy mindez nem igaz, nehéz volt olvasni.” Évekkel ezelőtt Londonon nem volt súlyfelesleg, viszont anorexiás volt, naponta csak egyszer evett és úgy fogalmazott, túledzette magát.

A Cosmopolitan legnagyobb hisztit kiváltó fotóján Jessamyn Stanley látható, aki egy 33 éves jógaoktató. „A jógának valójában semmi köze ahhoz, hogy valaki hogy néz ki. Amikor először elkezdtem, legtöbbször én voltam az egyetlen kövér az órákon, gyakran pedig az egyetlen fekete is.” Stanley-nek már több mint 450 ezer követője van Instagramon, írt egy könyvet is, és bár még mindig kap gyűlölködő kommenteket, azt mondta, el kellett fogadnia, hogyan látja őt a többség, és próbál ezzel szemben nem megváltozni.

Vagyis az történt, hogy kivételesen mindenkinek igaza van. Igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy nem feltétlenül egészséges, ha valaki túlsúlyos, a jelenlegi járványhelyzetben pedig valóban nagyobb a kockázata, ha a koronavírust egy túlsúlyos ember kapja el. De igaza van azoknak is, akik túlsúllyal is egészségesnek mondják magukat, hisz a cikk arról szól, hogy ha valaki kerekesszékbe kényszerült, vagy valamilyen testi hibával született, esetleg évtizedek alatt sem sikerült lefogynia, hogy úgy nézzen ki, amit elvárna tőle a széles társadalom, attól még élhet teljes és mentálisan egészséges, boldog életet.