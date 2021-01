"Minden lazítás halálos lehet", figyelmeztet a brit egészségügyi miniszter

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

"Minden lazítás halálos lehet" - figylmeztetett vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter, miközben a hatóságok mindenkit arra sürgetnek, hogy teljes mértékben tartsák be a koronavírusjárvány, illetve a Nagy-Britanniában felfedezett, sokkal fertőzőbb új vírusvariáns miatt elrendelt korlátozásokat. Peter Horby professzor szerint a helyzet "sokkal rosszabb", mint márciusban, az első hullám idején volt.

A teljesen kihalt Bond Street Londonban. Angliában a koronavírus új, fertőzőbb variánsa miatt a korábbinál is szigorúbb korlátozásokat vezettek be. Fotó: Kate Green/Anadolu Agency via AFP

Pedig Nagy-Britanniában a kormány kezdeti tétlenkedése, a nyájimmunitás gyors eléréséről szóló hiú és buta ábrándok miatt már az első hullám is kimondottan súlyos volt. Ám amiota Nagy-Britanniában új, a korábbinál sokkal fertőzőbb vírusvariánst fedeztek fel, valóban drámaira fordult a helyzet. Szombaton hatvanezer új fertőzöttet regisztráltak, a koronavírusjárvány igazolt áldozatainak száma pedig meghaladta a 80 ezret.

Horby, az Új és Feltörő Légúti Vírusfenyegetések Tanácsadó Munkacsoportja (Nervtag) elnöke szerint vannak ugyan jelek, hogy a legújabb hullám megfékezésére hozott intézkedések némelyike működhet, de fel kell készülni arra is, hogy kudarcuk esetén még szigorúbb intézkedéseket kell bevezetni. "Nagyon remélem, hogy az emberek komolyan veszik ezt. Márciusban is rossz volt, de most rosszabb" - mondta a BBC-nek.

Hancock egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy a járvány súlyosbodása "nagyon komoly nyomást" jelent az egészségügyi ellátórendszerre, ezért ő se zárta ki a szigorítások lehetőségét. Most a legfontosabbnak azt mondta, hogy mindenki maradjon otthon.

Nagy-Britanniában amúgy már kétmillióan kaptak védőoltást, és naponta már kétszázezer embert oltanak be a koronavírus ellen. (Via BBC)