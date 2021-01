Kamala Harrist tették a Vogue februári címlapjára

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Január 20-án iktatják be az Egyesült Államok új elnökét, Joe Bident, alelnöke Kamala Harris lesz, akit a világ legnagyobb divatlapja, a Vogue tett most a februári címlapjára.

Harrisről több fotó is készült, mindegyiken nagyon alelnökösen visszafogottan áll egy blézerben és egy tornacipőben,többek szerint viszont mindegyik képen világosítottak a bőrén, emiatt sokan nekiestek a lap hírhedt főszerkesztőjének, Anna Wintournak.

„Ez valami vicc? Még a Kardashianok is több tiszteletet kapnak egy Vogue-címalp esetén Anna Wintourtól, mint a megválasztott alelnök. Szomorú ábrázolása ez egy hatalmon lévő fekete nőnek” – írta például egy twitterező. A New York Postnak a retusálást tagadta a Vogue, és hozzátették, hogy a fotókat, de még a Harris által a képeken viselt ruhákat is az alelnök stábja választotta ki.

A képeket egyébként Tyler Mitchell készítette, aki Beyoncé 2018-as szeptemberi Vogue-címlapját is fotózta.