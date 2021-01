Madridban próbálják eltakarítani a havat, mielőtt minden jéggé fagyna

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A spanyol fővárosban közel fél méternyi hó esett, a Filomena névre keresztelt vihar miatt már legalább négy ember halt meg, a közlekedés gyakorlatilag leállt a városban, a kórházi dolgozók órákat gyalogoltak munkahelyükre. A havazás miatt a város egyik bevásárlóközpontjában ragadt 100 vásárló és pár ott dolgozó, akik két éjszakát töltöttek a plázában.

A városban most mindennél gyorsabban próbálják eltakarítani a havat az utakról, mielőtt minden jéggé fagyna, a havazás után ugyanis kemény fagyokat ígérnek, ami csütörtökig is eltarthat. A spanyol kormány a hóhelyzet miatt a rendőrség és a katonaság segítségét kérte, hogy a koronavírus elleni vakcinákat és az élelmet így is mindenhova el tudják juttatni.

A katonák már 700 főbb utat letakarítottak, a városba pedig 3500 tonnányi útszóró só érkezett. Madrid nemzetközi reptere vasárnap kezdett újra működni, miután pénteken minden járatot töröltek.

