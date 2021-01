Órákat gyalogolnak a kórházi dolgozók Madridban az óriáshavazás miatt

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Sok helyen szinte lehetetlen közlekedni, több helyen még a vonatok is leálltak Madridban, miután a spanyol fővárosban közel 40 cm hó esett. Emiatt több egészségügyi dolgozónak gyalog kell megközelítenie munkahelyét, sokaknak ez többórás gyaloglást jelent a Guardian cikke szerint.

A lapnak megszólaló Raúl Alcojor például 14 kilométert gyalogolt, hogy beérjen a kórházba, ahol dolgozik. Azt mondta, a lelkiismerete nem engedte, hogy otthon maradjon, úgy érezte, le kell váltania azokat a kollégáit, akik már több mint 24 órája dolgoznak. Két és fél órán át gyalogolt a hóban, ami több helyen negyven centiméter mély volt. Egy másik nővér 20 kilométert gyalogolt, egy Twitterre posztolt videó szerint két nővér pedig közösen tette meg a 22 kilométeres utat, hogy beérjenek a munkahelyükre.

A madridi egészségügyi dolgozók a koronavírus-járvány miatt eddig is rengeteget dolgoztak – Spanyolországban a legtöbb megbetegedést a fővárosban regisztrálták –, most azonban az eddigi műszakjaikat többen kénytelenek voltak megduplázni de akár megtriplázni is, hogy azok helyett dolgozzanak, akik a hó miatt nem tudtak bejutni a kórházba. Van olyan kórház, ahol a tornatermet ideiglenesen hálóteremmé alakították át azon dolgozók számára, akik pedig hazajutni nem tudtak az extrém időjárás miatt.

A spanyol városban több mint negyven éve nem esett ennyi hó, az előrejelzések szerint vasárnaptól a havazást fagy váltja fel.

(Guardian)