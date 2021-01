A koronavírussal kórházba került vuhaniak háromnegyedének fél évvel később is vannak tüneteik

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az olyan páciensek többsége, akik a Covid-19 miatt kórházba kerültek, a mai napig küzd különböző tünetekkel - köztük kóros fáradtsággal és alvási nehézségekkel -, hat hónappal a fertőzés után - egy kínai kutatás eredménye szerint.

A tanulmány során több mint 1700 olyan pácienst vizsgáltak, akiket Vuhanban, a járvány eredeti epicentrumában kezeltek. A betegségen átesettek 76 százaléka mondta azt, hogy legalább egy tünetet érez még mindig magán.

A kutatás eredményeit pénteken tették közzé a Lancet című orvosi folyóiratban. Eszerint a leggyakoribb tünetek hat hónap elteltével a fáradékonyság és az alvásproblémák, ezeket a páciensek 63, illetve 26 százaléka említette. A betegség hosszan tartó pszichológiai problémákat is okozhat, szorongásról és depresszióról a páciensek 23 százaléka beszélt. Azoknál, akiket a betegség jobban leterített, a röntgen is kimutatta a tüdőkárosodást.

Dr. Bin Cao, a China-Japan Friendship Kórház orvosa, a kutatás vezetője közleményében arról írt, arra jutottak, hogy a páciensek többsége legalább egy tünettel kénytelen máig együtt élni. Szerinte ez is jelzi, milyen fontos az utógondozás, különösen azoknél, akiknél súlyos lefolyású volt a betegség.



Korábban Bergamóban is készült hasonló felmérés, az ottani eredmények is hasonlók.



(CNN)