Koronavírus: 128 halott

128 halálos áldozatot jelentett kedd reggel az operatív törzs. Ez nem csak az elmúlt néhány naphoz képest sok, de egész 2021-ben a második legmagasabb szám. Az elmúlt egy héten naponta átlagosan 110 koronavírusos fertőzött halt meg.

Ahogy keddenként általában, most is nagyon kevés, 8223 új teszt jelent meg a statisztikában. Valószínűleg ennek is köszönhető az alacsony új fertőzöttségi szám (696). Az így számolt pozitív tesztarány 8,5 százalék, de az adatok bizonytalansága miatt nehéz megítélni, mennyire pontos ez az adat.

A kórházban és a lélegeztetőn levők száma folyamatosan csökken, előbbi most 5005, utóbbi 356.

A megyei fertőzöttségi adatok alapján továbbra is Tolna megyében a legrosszabb a helyzet. Az elmúlt két hétben ott találták a legtöbb fertőzöttet lakosságarányosan, és az elmúlt egy hétben itt nőtt majdnem a legnagyobb mértékben a fertőzöttek száma a megelőző egy héthez képest (45 százalékkal, akárcsak Komárom-Esztergom megyében).