Nagyon furcsa dolog történik a koronavírusos tesztszámokkal

Szerda délelőtt először arra lettünk figyelmesek, hogy az operatív törzs napi járványadatai szerint több új fertőzöttet találtak, mint ahány tesztet végeztek. Ez persze képtelenség, néhány órával később frissítették is a statisztikát, megnövelve a tesztek számát. Indoklást nem fűztek hozzá, de egy hasonló, novemberi esetben az adatszolgáltatás késlekedésével magyarázták a dolgot.

Ezzel még nincs vége, érdemes megnézni a konkrét számokat is.

Első körben 1985 tesztet jelentettek (szemben a 2047 új fertőzöttel), majd hozzáírtak még 20 744-et. Pontosan ennyien vettek részt a hétvégi, óvodai és iskolai dolgozók számára kiírt tesztelésen is. De ezt a 20 744 tesztet hétfőn már hozzáadták a statisztikához, külön be is számoltak róla.

Müller Cecília annyit mondott a szerdai tájékoztatón, hogy „az elmúlt 24 órában 22 729 minta vizsgálata történt meg”. Ez a reggeli 1985-ös szám és a később hozzáadott 20 744 összege.

Elméletileg persze lehetséges, de nagyon kicsi a valószínűsége, hogy pont annyi teszt érkezett be késve, amennyit napokkal korábban egyszer már hozzáadtak a statisztikához. De egyelőre nincs magyarázat az egyezésre, hiába küldtünk kérdést az operatív törzsnek.

Mindez azért probléma, mert ilyen bizonytalanság mellett még a hivatalos adatok szintjén is nagyon nehéz követni a járványhelyzet állását.

Jutott más furcsaság is szerdára: a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett többlethalálozást már pontosan lefedi az operatív törzs által jelentett covid-halálozás, ami eddig messze nem volt így.