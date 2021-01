December első két hetében 40 százalékkal többen haltak meg, mint az előző évek hasonló időszakában

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kis év végi szünet után ismét frissítette a magyar halálozási adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH a tavalyi év 49. (november 30.-december 6.) és 50. heténél (december 7-13.) jár.

Az új adatok szerint továbbra is jelentős a többlethalálozás az elmúlt öt év átlagához képest.

A 49. héten 3764-en hunytak el Magyarországon, 1188-cal többen, mint az elmúlt öt év 49. hetének átlaga.

Az 50. héten 3616-an veszítették életüket, 1059-cel többen, mint az előző öt év 50. hetének átlaga.

December első két hetében 40 százalékkal többen hunytak el itthon, mint az előző öt év hasonló időszakában.

Szeptember eleje (36. hét) és december 13-a között ez a többlethalálozás 9422 fő.

Ugyanebben az időszakban (36-50. hét) az operatív törzs hivatalos adatai szerint 6515-en hunytak el koronavírusban. A különbség 2907 fő.

Ezek a halálesetek a hivatalos jelentések alapján nem köthetőek a koronavírushoz. Máshoz viszont nehéz, mert nem volt egyéb olyan tényező a víruson és annak következményei túl, ami jelentősen emelné az elmúlt évekhez képest a halálozást. (A KSH csak összegezi a magyarországi haláleseteket, de a halálokokat ezekben a heti jelentésekben nem jelöli meg.)

A magyarországi többlethalálozás és a járvány hivatalos adatai közötti jelentős, már majdnem 3000 fős különbségről az elmúlt hetekben többször is írtunk. Feltételezhető, hogy sok covidos áldozat nem került be a hivatalos statisztikába, vélhetően azért, mert nem is tesztelték őket. Az is előfordulhat, hogy a járványstatisztika is megcsúszott. Ahogy az is magyarázat lehet, hogy súlyos, nem covidos betegek ellátása is akadozik a járványüzemmódra átállított egészségügyben. (Ez - ha nem is mindenhol, de más országokban is előfordult korábban, tavasszal Olaszországban, ősszel a lengyeleknél például.)

Az új KSH-s adatokban azonban gyökeres változás van.

Az elmúlt évekhez képesti többlethalálozást már pontosan lefedi az operatív törzs által jelentett covid-halálozás. Sőt, az 50. héten még meg is haladja azt. (Azon a héten a KSH adatai szerint 1059-cel többen haltak meg, mint az előző 5 évben. A hivatalosan jelentett covid-halálozás ezen a héten pedig 1146 fő volt.)

Így eltűnt a két hivatalos adatszolgáltatás közötti jelentős különbség, a KSH statisztikája már összepasszol az operatív törzs adataival, ami eddig messze nem volt így. Annyira nem, hogy a KSH tavalyi utolsó jelentésében is, ami a 48. hetet dolgozta fel, a járvány hivatalos áldozatait messze meghaladó volt a többlethalálozás, egyetlen hét alatt 385 fős volt a különbség. Szeptember eleje óta pedig - mint írtuk - majdnem 3000 fős differencia volt.

A következő, jövő heti jelentésből majd kiderül, hogy ez tartósan így marad-e. A KSH ezúttal visszamenőleg csak minimálisan változtatott a halálozási adatokon, 18 fővel növelve a 48. heti áldozatok számát. Pedig - ahogy a hivatalban tisztítják az adatokat - eddig utólag akár heti 100-zal is nőtt több hétre visszamenően a halálozási statisztika.