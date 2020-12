Utólag még nagyobb lett a különbség a KSH halálozási adatai és a járvány hivatalos áldozatai között

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ismét frissítette a magyarországi heti halálozási adatok a listáját a Központi Statisztikai Hivatal. A járvány miatt ez most különösen érdekes, hiszen összevethető ez a lista az operatív törzs napi jelentéseiben szereplő áldozatok számával. Figyelemre méltóak az új számok is, de még érdekesebbek a korábbi hetek utóbb módosuló adatai.

A KSH a magyaroszági halálozási adatok feldolgozásában a 48. hétnél jár (november 23-29.) Ezen a héten 3773-an hunytak el az első adatok szerint Magyarországon (nincsenek feltüntetve a halálokok). Ez sokkal magasabb, mint az elmúlt 5 év 48. hetének átlaga (2456,4).

Egyetlen hét alatt 1317-tel többen haltak meg, mint az előző öt év hasonló időszakában. Az operatív törzs azon a héten 932 koronavírus áldozatot jelentett (egy nappal elcsúsztatva néztük a számokat, hiszen elvileg az előző 24 órában elhunytak jelentik be reggelente). Vagyis az elmúlt évekhez képesti többlethalálozás és a járvány hivatalos áldozatai között van egy 385 fős különbség.

Ráadásul ez a különbség csak nőni fog. Ugyanis a KSH ahogy tisztítja az első adatait, folyamatosan nőnek az előző hetek halálozásai adatai is. Ez most is így történt.

A 46. hétre (november 9-15.) például a legelső jelentés szerint 3642 halálesetet írtak, most már 3829-et. Egy kis matek:

Az előző 5 évben a 46. héten átlagosan 2398-an haltak meg.

A mostani állás szerint idén 3829-en.

Ez 60 százalékkal több.

A többlethalálozás az előző évek átlagához képest 1431.

Azon a héten az operatív törzs 697 koronavírus áldozatot jelentett.

Vagyis van egy 734 fős többlet az előző évekhez képest, ami a hivatalos jelentések alapján nem köthető a koronavírushoz. Máshoz viszont nehéz.

Nincs ugyanis egyéb olyan tényező a víruson és annak következményei túl, ami jelentősen emelné az elmúlt évekhez képest a halálozást.

Korábban is írtuk már, hogy feltételezhető, hogy sok covidos áldozat nem került be a hivatalos statisztikába, vélhetően azért, mert nem is tesztelték őket. Az is előfordulhat, hogy a járványstatisztika is megcsúszott. Ahogy az is magyarázat lehet, hogy súlyos, nem covidos betegek ellátása is akadozik a járványüzemmódra átállított egészségügyben. (Ez - ha nem is mindenhol, de más országokban is előfordult korábban, tavasszal Olaszországban, ősszel a lengyeleknél például.)

A 47. hét (november 16-22.) magyarországi halálesetei is emelkedtek utólag a KSH táblázatában az első jelentéshez képest, nem is kevéssel, 3648-ról 3751-re. Ez azt jelenti, hogy azon a héten az előző öt év átlagához képest 1283-mal többen haltak meg. Erre a hét napra az operatív törzs 701 koronavírus áldozatot jelentett.

Így a 47. héten egy 582 fős többlet van az előző évekhez képest, ami a hivatalos jelentések alapján nem köthető a koronavírushoz. És itt is igaz a megállapítás, hogy máshoz viszont nehéz.



Ebben a két héten volt az az időszak, amikor a koronavírus hivatalos áldozatainak a száma elég érthetetlen módon stagnált.

A mostani friss KSH-s adatokra is érdemes lesz visszatérni a következő hetekben, mert biztosan emelkedni fog a szám utólag.

Szeptember eleje óta (36-48. hét) az előző évek átlagaihoz képesti többlethalálozás 7157. Ez idő alatt az operatív törzs hivatalosan 4208 koronavírus áldozatot jelentett.

Így a többlethalálozásban van 2949 olyan eset, akiket hivatalosan nem jelentettek koronavírus áldozatnak, de nincs egyéb olyan tényező a víruson és annak következményei túl, ami jelentősen emelné az elmúlt évekhez képest a halálozást.