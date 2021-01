Lehet, hogy Boris Johnson autóval ment biciklizni

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Az évszázadokon át kifinomult politikai kultúrájáról híres Nagy-Britanniában épp az okoz kisebb politikai kalamajkát, hogy vasárnap délután 2 óra tájban a londoni Olympic Parkban látták biciklizni Boris Johnson miniszterelnököt és testőrségét. Ezzel az a gond, hogy a park 7 mérföldre, azaz több mint 11 kilométerre van a miniszterelnöki rezidenciától, és felmerült, hogy a biciklitúrával a miniszterelnök talán megsértette az koronavírus-járvány miatt épp érvényben lévő kijárási korlátozásokat.

A korlátozások értelmében kerülni kell a gyülekezést, és ugyan sportcéllal el lehet hagyni a lakóhelyet, de „helyben kell maradniuk az embereknek”.

Az egészségügyi miniszter szerint, ha valaki futva vagy biciklizve kerül kilométerekre az otthonától, az még nem probléma. Ez vonatkozhatna akár Boris Johnsonra is, a miniszterelnöki hivatal azonban a biciklitúrával kapcsolatos sajtókérdésekre adott válaszaiban nem tisztázta, hogy Johnson a Downing Street 10. szám alatti miniszterelnöki rezidenciáról tekert a parkba, vagy autóval ment a parkig, és csak ott ült biciklire.

Boris Johnson biciklizése azután kavart némi port a brit sajtóban, hogy két nőt azért bírságoltak a rendőrség fejenként 200 fontra, azaz kb. 80 ezer forintra, mert 5 kilométert vezettek, hogy aztán egy víztározónál együtt sétáljanak. Igaz, ezt a bírságot a rendőrség hétfőn - hangos kritikák után - visszavonta.

Boris Johnson egyébként viszonylag gyakran kerékpározik, és mióta felépült a koronavírus-fertőzésből, rendszeresen fut is a miniszterelnöki rezidencia környékén. Munkáspárti képviselők szerint azonban most nem lett volna szabad a miniszterelnöki rezidenciától ilyen távol mutatkoznia, a kormányfőnek ugyanis példamutatóan be kellene tartani a kijárási korlátozást, és az ezzel kapcsolatos hatósági ajánlásokat. (Guardian)