Trumpék egy nappal hamarabb elmennek, így tapétacsere is lesz a Fehér Házban

Mikor a volt elnök ki- az új pedig beköltözik a Fehér Házba, képzett költöztetők, takarítók és inasok intéznek mindent. A hagyomány szerint a ki- és beköltözés általában abban a hat órában zajlik, amikor a leköszönő elnök az új elnök beiktatási ünnepségén vesz részt, így abban az időben nincsenek politikusok az elnöki rezidencián. Mikor a beiktatásnak vége, az új elnök és családja már az általuk megrendelt ételekkel telepakolt hűtőt és a kedvenc kozmetikai szereikkel felszerelt fürdőszobát találnak a Fehér Házban.

Idén ez nem így lesz.

Donald Trump és családja ugyanis a tervek szerint nem vesznek részt Biden január 20-i beiktatásán, sőt már előtte nap elhagyják Washingtont. A CNN szerint Biden és felesége a beiktatás előtti estét egy washingtoni hotelben töltik, így a hagyományos hat óránál sokkal több idő áll a költöztetők és a takarítók rendelkezésére.

A CNN azt írja, hogy ezt kihasználva a Fehér Ház vezetése Bidenék beköltözése előttre megrendelt egy teljes körű fertőtlenítést is, emellett szőnyegeket és tapétát is cserélnek, valamint több helyiségben kijavítják a padló hibáit. Erre az egészre majd félmillió dollárt költ a Fehér Ház. A CNN szerint a fertőtlenítésre azért is szükség van, mert 2020-ban a Fehér Ház többször is járványügyi gócponttá vált, az elnök személyzetének több tagja, és maga Trump elnök is elkapta ugyanis a koronavírust.

A CNN forrásai szerint a Trump család már nem sokkal a választási eredmények közlése után pakolni kezdett, és a pakolás felét már el is végezték. Melania Trump saját dekorációinak jelentős részét már be is dobozolta és Floridába szállíttatta. (CNN)