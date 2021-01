Csütörtökön érkezik a WHO küldöttsége Vuhanba, hogy feltárja a koronavírus eredetét

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Közel egy év egyezkedés után január 14-én Vuhanba repülhet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatókból álló csapata, hogy feltárják a COVID-19 eredetét, ami továbbra is vitatott, de még mindig az a feltételezés, hogy a koronavírus a kínai városból, azon belül is egy egzotikus állatokat áruló piacról indult.

Kína sokáig húzta a vizsgálat elindulását, a WHO szerint munkatársaik nem kapták meg a vízumot a beutazáshoz, pedig a szervezet két embere már a múlt hét elején elindult Kínába, de vissza kellett fordulniuk.

Fabian Leendertz, a német közegészségügyi testület és a Robert Koch Intézet professzora azt mondta, a vizsgálat célja a „kockázatcsökkentés”, nem pedig az, hogy „ujjal mutogassanak”.

(Guardian)