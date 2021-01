Elfelejtette jelszavát a programozó, emiatt 240 millió dollárnyi bitcoint bukhat

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Stefan Thomas San Francisco-i programozónak mindössze két dobása maradt, hogy hozzáférhessen a 240 millió dollárnyi (70 milliárd forint) bitcoinhoz, a probléma csak annyi, hogy elfelejtette a jelszavát.

A programozó tíz évvel ezelőtt készített egy magyarázó videót arról, hogy miként működik a kriptovaluta, jutalmul pedig kapott érte 7002 bitcoint. A bitcoin értéke akkoriban 2-6 dollár körül mozgott, ő pedig otthagyta jutalmát az e-pénztárcájában, majd el is feledkezett róla.

Most azonban, hogy egy bitcoin már 34 ezer dollárt ér, Thomas digitális vagyonának összege 240 millió dollárra nőtt, ő azonban továbbra sem tudja jelszavát. Már nyolcszor próbálkozott, mindannyiszor rossz jelszót írt be, és már csak két próbálkozása maradt a tízből. Ha a maradék két alkalommal is rossz jelszóval próbálkozik, örökre bukja a pénzt.

A bitcoin október óta folyamatosan erősödik, a digitális valuta januárban lépte át a 36 000 dolláros határt. Egy év alatt több mint négyszeres volt az értéknövekedés, 2020 januárjában még csak 8200 dollár körül volt az árfolyam.

(Guardian)