Már több mint 80 ezer halálos áldozata van a koronavírusnak Olaszországban

Olaszországban a koronavírus-járvány szempontjából gócpontnak számító Lombardia tartomány ismét zárlat alá kerülhet, az alacsonyan járványveszélyes régiókban viszont újranyithatnak a múzeumok Roberto Speranza egészségügyi miniszter szerdai parlamenti bejelentése szerint, amellyel egy időben a halálos áldozatok száma meghaladta a 80 ezret.

Roberto Speranza közölte, hogy szombattól ismét színekkel jelölt övezetekre osztják fel az országot a járványterjedés veszélyességének fokozatai szerint. A november óta alkalmazott vörös, narancssárga és sárga régiók mellett a fehér zónákat is bevezetik, ahol eltörlik a korlátozásokat, közöttük a kijárási tilalmat, egyedül a szájmaszkviselet marad érvényben. A fehér térségekben a reprodukciós rátának egyes érték alatt kell lennie úgy, hogy a fertőzés 100 ezer lakosra mért előfordulása nem lépi túl az ötvenet. Jelenleg ezeket a feltételeket Olaszország egyetlen régiója sem teljesíti.

A halálos áldozatok száma közben túllépte a 80 ezret az országban. A járvány első hullámában, tavaly február és június között 33 ezren hunytak el, azóta majdnem további ötvenezren. Az utóbbi egy nap alatt 507 beteg veszítette életét a keddi több mint hatszáz után.