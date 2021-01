Egy macska szülinapja okozott csoportos fertőzést Chilében

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A chilei hatóságokat is megtudta lepni, hogy az emberek néha milyen kifogásokkal szegik meg a járványügyi korlátozásokat. A Valparaíso régió egészségügyi minisztériuma most közölte, hogy néhány hónapja 15 ember azért fertőződött meg koronavírussal, mert az egyikük macskájának születésnapját akarták megünnepelni. „Ha ez elsőre hihetetlennek vagy kitalációnak is hangzik, de ez történik az országunkban” - közölték.

A képen szereplő macska teljesen ártatlan, csak illusztrációnak használtuk. Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto via AFP

Először a minisztérium azt hitte, hogy biztos csak viccelnek, de a résztvevők közül többen is megerősítették, hogy a macska szülinapja miatt jöttek össze. Elmondta azt is, hogy a macska megúszta fertőzés nélkül, de a gazdája elkapta a koronavírust. (Biobiochile)