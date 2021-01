Sokkal kevesebb hamis információ kering az amerikai elnökválasztásról, mióta Trumpot eltüntették az internetről

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

73 százalékkal esett vissza a 2020-as amerikai elnökválasztással kapcsolatos dezinformáció terjedése, miután több nagy közösségi média platform letiltotta oldaláról Donald Trump leköszönő amerikai elnököt és több fontos támogatóját - állapította meg a san fracisco-i Zignal Labs.

Az elemzőcég szerint Trump tiltása óta a választási csalásról szóló posztok száma 2.4 millióról 668 000-re esett különböző népszerű oldalakon. Trump november 3-án vesztette el a választást a demokrata Joe Bidennel szemben, ám az eredményt nem fogadta el, és hónapokig beszélt választási csalásról, alapos bizonyítékok nélkül.

A Twitter és több más platform végül január 6-án tüntette el a profiját a felületről, két nappal azután, hogy Trump támogatói egy gyűlés után megostromolták a Capitolium, az amerikai törvényhozás épületét.

A Twitter Trump fiókján kívül több mint 70 000 olyan fiókot is törölt, amiknek köze volt a QAnon nevű összeesküvés-elmélethez. A QAnon támogatói olyan teóriákat terjesztettek a közösségi oldalakon, melyek szerint Trump titokban egy pedofilháló ellen küzd, melynek tagjai prominens demokraták is, hollywoodi nagymenők és a „deep state” szövetségesei. Az elmélet hívőinek nagy szerepe volt Capitolium ostromában.

Kate Starbird, a Wasingtoni Egyetem dezinformáció-kutatója szerint az összehangolt letiltásoknak köszönhetően rövidtávon nagyon fog esni az online dezinformáció mértéke. Azt, hogy ennek hosszútávon mi lesz az eredménye, még senki nem tudja.

A Zignal szerint 95 százalékkal esett vissza azoknak a hashtageknek a használata, amiket Trump támogatói a capitoliumi események előtti héten használtak.

A kutatók szerint Trump támogatói olyan nagy arányban osztották tovább az elnök tweetjeit, ami páratlan online elérést biztosított neki. Ennek pedig nagy szerepe volt abban, hogy sokmillió amerikai hitte el a választási csalásról szóló hamis híreket. A profilok befagyasztása a kutatók szerint megakadályozza, hogy új emberekhez jussanak el ezek az üzenetek, viszont azokat, akikhez eddig is elért a dezinformáció és hittek is neki, csak még inkább megerősít a nézeteikben. (The Washington Post)