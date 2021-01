A QAnon elérte a Backstreet Boys-t is

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A Capitolium január 6-i ostroma nemcsak Donald Trump második impeachmentjét hozta el, de egy újabb esélyt is a Backstreet Boys (újabb) feloszlására, miután kiderült, hogy egyikőjük akkora Trump-hívő, hogy még a Parleren is fent van.

„Hiszek a rendszerben. Hiszek a karakterében, a meggyőződésében és a golyóiban. Maradjunk ennyiben”

– ezt Donald Trumpról mondta 2017-ben a TMZ-nek Brian Littrell, a Backstreet Boys egyik tagja. De még mielőtt jobban is belemennénk, hogy miért fontos négy évvel ezelőtti megszólalás, gyorsan frissítsük fel, hogy mi az a Backstreet Boys és kik a tagjai. A kilencvenes évek közepén alakultak, a New Kids On The Block és a Take That mellett ez volt a leghíresebb, szélgép előtt, esőáztatta fehér ingben éneklő fiúegyüttes, gyakorlatilag a mai napig aktívak. A tagok közt ott van Nick Carter – az ő öccse az arctetkós, Tekashi69-klón Aaron Carter –, AJ McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson és Brian Littrell.

És itt most vissza is kanyarodhatunk Littrell 2017-es megnyilvánulására Trump tökösségével kapcsolatban. A napokkal a beiktatás előtt készült interjúban nem tagadta, hogy óriási támogatója Trumpnak, és beszélt arról is, hogy szerinte „Hollywoodnak le kéne nyugodnia”, mert mégiscsak Trump lesz a vezető, nem ártana „némi tisztelet”. Ekkor derült ki az is, hogy szívesen fellépett volna az együttes többi tagjával Trump beiktatásán – erre elvileg fel is kérték – de a dolog végül „nem jött össze”.

Littrell politikai nézeteivel aztán a kutya sem foglalkozott, egészen mostanáig.

Az együttes egy másik tagja, Kevin Richardson – aki egyébként unokatestvére is Littrellnek –, január 13-án megosztott Twitteren egy októberi Cosmopolitan-cikket, aminek címe: Elveszítettem egy barátot a QAnon miatt. A poszthoz csak annyit fűzött hozzá; „érdekes olvasmány”. Majd megosztott egy újabb Cosmopolitan-cikket, ami az influenszerek és a Trump-hívő zavargók kapcsolatáról szól, ehhez is csak annyit írt: „Egy újabb érdekes olvasmány”.

Ez pedig azon túl, hogy Richardson látványosan sok Cosmót olvas, azért érdekes, mert ez a két poszt napokkal azután született, hogy az együttes rajongói közül párat magára haragított Brian Littrell, aki két nappal a Capitolium ostroma után tette közzé Twitterén, hogy ő is fent van a Parleren. Mármint a Trumpot támogató, szélsőjobboldali, sok esetben összeesküvéselmélet-hívők által kedvelt közösségi oldalon, aminek alkalmazását előbb a Google, az Apple, majd az Amazon Web Services is eltávolította kínálatából, arra hivatkozva, hogy nem moderálják megfelelően az erőszakos tartalmakat.



Littrell mindezt közvetlenül azután érezte fontosnak közölni, hogy a Twitter kitiltotta Donald Trumpot. Természetesen Littrell parleres jelenléte nem bizonyítja azt, hogy esetleg ő is tagja-e valamelyik QAnon-csoportnak, vagy hogy hisz a Pizzagate-ben, mindenesetre Richardson tweetjei erős utalások mindezekre. (Richardson egyébként végigkövette Twitterén a Capitolium ostromát, és több olyan posztot is megosztott, ami elítélte az erőszakot.)

Az együttes maradék három tagja egyelőre nem kommentálta a történteket. Az egyébként Biden-támogató AJ McLean a születésnapjával és azzal volt elfoglalva, hogy felhívja a figyelmet a koronavírusra, Howie Dorough csak a családjáról és egy naplementéről készült fotót osztott meg, Nick Cartert meg egyelőre lefoglalja, hogy hamarosan születik egy harmadik gyereke is.

