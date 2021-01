Teleszórták szeméttel a Kékestetőt a rászabadult szánkózók

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Mivel a kijárási korlátozások miatt nem nagyon lehet mást csinálni, mostanában rengeteg ember szabadult rá az ismertebb kirándulóhelyekre, így egy-egy hétvégén Dobogókő környéke, a Nagy-Hideg-hegy is fullon van, a Kékesre vezető úton pedig nemrég dugó alakult ki. Most pedig arról számolt be az RTL Klub Híradója, hogy

elborította a műanyagszemét a Kékestetőt. A legtöbben a műanyag szánkójukat hatyák ott úgy, ahogy összetört alattuk. A sípálya üzemeltetője elmondta, hogy minden hétvégén több zsák szemetet gyűjtenek össze a kirándulók és szánkózók után.