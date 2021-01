Vasárnap kisebb tüntetések voltak szerte az USA-ban

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Kisebb csoportokban tüntettek több város törvényhozási épülete előtt vasárnap az Egyesült Államokban, de a tüntetések csendesek voltak, összecsapásokról nem számoltak be, írja a BBC.

Tüntettek többek között Texasban, Oregonban, Michiganben és Ohioban is, és bár a tüntetések békések voltak, több szélsőséges csoport fegyveres megmozdulásokra ösztönözte a tüntetőket vasárnap a közösségi médiában. Ohioban a tüntetők között volt a szélsőséges Boogaloo Bois mozgalom 25 híve is, akik felfegyverkezve jelentek meg, de a lansingi és az austini törvényhozás épülete előtt is lehetett látni felfegyverkezett tüntetőket a tömegben.

A Boogaloo Bois tagjai Ohioban. Fotó: STEPHEN ZENNER/AFP

Már a hétvégén számos város megerősítette a törvényhozási épületek biztonságát, de az FBI szerdára vár minden tagállamban fegyveres megmozdulásokat, amikor beiktatják Joe Bident. A Cowboys for Trump nevű csoport vezetője például már korábban bejelentette, hogy a beiktatási napon fegyverekkel fognak visszatérni.