Egyre közelebb az elektromos autó, amit öt perc alatt teljesen fel lehet tölteni

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Öt perc alatt teljesen feltöltő akkumulátorokat állítottak elő sikerrel, ezzel pedig jóval közelebb került a lehetősége annak, hogy hamarosan az elektromos autók feltöltése sem fog lényegesen több időt elvenni, mint amennyit egy benzines tankolás elvisz.

A lítiumion-akkumulátorokat az izraeli StoreDot fejlesztette ki, és a kínai Eve Energy üzemében gyártották le őket, azaz nem laboratóriumi körülmények között, hanem hagyományos termelőkapacitások révén sikerült létrehozni a gyorstöltésű akkumulátorokat, írja a Guardian.

A StoreDot már eddig is gyártott nagyon gyorsan tölthető akkumulátorokat telefonokba, drónokba és robogókba, és most ezer olyan akkumulátort gyártottak le, melyek autógyárak számára is használhatóak. A cégbe korábban már befektetett a Daimler, a BP, a Samsung és a TDK is, eddig mintegy 130 millió dollár értékben.

Az új akkumulátorokat öt perc alatt lehet teljesen feltölteni, de ehhez jóval nagyobb teljesítményű töltőkre lesz szükség, mint amik ma elterjedtek. A jelenleg elterjedt technológiával a StoreDot azt szeretné, ha 2025-ben már 160 kilométernyi útra elegendő kapacitást tudnának tölteni az autókba öt perc alatt.

A vállalat vezérigazgatója, Doron Myersdorf szerint az elektromos autók terjedése előtti legnagyobb akadály többé nem az új autók ára, hanem a sofőrök aggodalma azon, hogy meddig tudnak eljutni az autóval, és mi lesz, ha út közben merül le az akkumulátor, és meg kell állniuk valahol két órát tölteni. Myersdorf szerint amint sikerül az újratöltést pár percre szűkíteniük, odalesz ez az aggodalom is.

Fotó: DIRK WAEM/BELGA via AFP

Szemben az eddig bevettnek számító li-ion akkumulátorokkal, az új technológiában a grafit elektródát félvezető nanorészecskékkel helyettesítik, ami sokkal gyorsabb töltést tesz lehetővé. Ezeket a nanorészecskék jelenleg germánium alapúak, a terv az, hogy szilíciumot használjanak, ami sokkal olcsóbb. A tervek szerint a StereDot még idén előállhat egy ilyen prototípussal, és Myersdorf szerint egy ilyen akkumulátor annyiba kerülhet majd, mint a mai li-ion akkumulátorok.

A kihívást így a kellően gyors töltési technológia jelentheti, de épp ezért is működnek együtt a BP-vel.

Messze nem az izraeli cég az egyetlen, ami a szupergyors töltésű akkumulátorok piacán igyekszik áttörést elérni: a Tesla, az Enevate és a Sila Nanotechnologies mind dolgozik hasonló eszközök kifejlesztésén.

Egy amerikai energetikai szakértő, Chao-Yang Wang a Guardiannak arról beszélt, hogy szerinte akár három éven belül piacra kerülhetnek a gyorstöltésű akkumulátorok, és ezek szerinte sem lesznek drágábbak, mint a jelenleg elérhető akkumulátorok.

A másik nagy kérdés Wang szerint az lehet, hogy mennyire lesznek strapabírók az akkumulátorok, azaz hányszor lehet majd őket újratölteni anélkül, hogy érdemben csökkenne a teljesítményük. Wang szerint legalább 500 alkalommal bírniuk kell majd az újratöltést az akkumulátoroknak, hogy olyan technológiáról beszélhessünk, ami megéri az árát. Myersdorf ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a StoreDot akkumulátora ezerszer újratöltve is az eredeti kapacitásának 80 százalékán van.