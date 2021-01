Az előző 5 év átlagánál sokkal, 11 696-tal többen haltak meg Magyarországon szeptember eleje és december vége között

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ismét frissítette a magyarországi halálozási adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. Már majdnem feldolgozták a teljes 2020-as évet, az 52. hétnél (december 21-27.) járnak. (A tavalyi teljes évről jövő héten készül el az első gyorsjelentés.)

Előbb nézzük a frissen nyilvánosságra hozott hetet.

Az 52. héten 3 478-an hunytak el Magyarországon. Az előző öt év átlagához képest ez 30 százalékkal magasabb szám. (Ez a magyarországi összhalálozás. A halálokokat a KSH nem tüntetni fel, benne vannak a betegek, a balesetben elhunytak, a meggyilkoltak, az öngyilkosok.)

Az előző évekhez képesti többlethalálozás az 52. héten 799 fő volt. Ez - most még - kevesebb, mint ahány covid-áldozatot (879) jelentett erről a hétről az operatív törzs. (Amíg a koronavírus járvány emeli az elmúlt évekhez képest a többlethalálozást, az biztosan csökkenti, hogy az intézkedések hatására az influenza ugyanakkor nem robbant be az év végén.)

A KSH módszertana ugyanakkor olyan - függetlenül a járványtól - , hogy ezek nyers számok a halálozásról, és utólag rendszeresen emelkednek. A hivatal ugyanis folyamatosan frissíti a már korábban jelentett haláleseteket is. Most például visszamenőleg 503 plusz haláleset jelent meg a táblázatukban, a korábbi hetekre szétosztva.

Azt a KSH megkeresésünkre már a múlt héten is jelezte, hogy az anyakönyvvezetők év végi szabadságolásai miatt a statisztikákba bekerülő halálesetek számát utólag biztosan korrigálni kell. Ez most részben megtörténhetett, pár jóval korábbi hetek halálozási mutatói is nőttek most.

Ha nagyobb léptekben nézzük, akkor szeptember eleje és december vége között (36.-52. hét) az előző 5 év átlagához képest 11 696-tal többen haltak meg Magyarországon. Ebből hivatalosan 8546 a covid-áldozatok száma. A különbség 3150.

Ahogy korábban is írtuk: lehet, hogy valaki úgy halt meg koronavírusban, hogy nem is tesztelték. És az is lehet, hogy a túlterhelt egészségügy nem tudta ellátni olyan színvonalon a nem koronás betegeket, mint békeidőben, és ez növelte a halálesetek számát a nem fertőzöttek körében is.

A többlethalálozás (amit a KSH-s adatokból lehet kiszámolni) és a covid-áldozatok hivatalos száma közötti nagy különbség az elmúlt hetekben eltűnt, és szinte teljesen lefedik egymást a számok. De a teljes őszről így is megmaradt egy 3000 feletti differencia.