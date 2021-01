Kásler Miklós összerakná Mátyás király csontjait, és újratemetné

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Az egészségügyért is felelős minisztert a horvátországi Lepoglavára szólította a kötelesség, hogy a pálos kolostorban fényt derítsen a Hunyadi család származására. 1504-ben itt temették el Mátyás király fiát, Corvin János herceget, illetve 1505-ben az ő fiát Corvin Kristófot is, most pedig a Magyarságkutató Intézet vizsgálja amardványokat, hogy archeogenetikai vizsgálatnak vethesse alá azokat. Ezzel meghatározható lesz a család csak férfiak között öröklődő génszakasza.

Kásler Miklós az oldalára feltöltött videón azt mondta:

„Az ittartózkodás magyarázata az, hogy itt temették el Corvin Jánost, Mátyás király természstes gyermekét, akinek ha meg tudjuk határozni a jellegzetes, csak férfiak között öröklődő génszakaszát, az úgynevezett haplocsoportot, az eredmény birtokában meg tudjuk határozni a Székesfehérváron lévő osszáriumban lévő csontok közül.

Mátyás királyt össze lehet rakni.

És el lehet temetni Mátyást ott, ahol nyugodni akart, és egy nemzeti kegyhely egyik dísze lehet.”

Az egykori székesfehérvári bazilikában 15 királyt temettek el, de 1543-ban megszálló törökök, majd később a várost visszafoglaló császári zsoldosok kirabolták a sírokat a csontokat szétdúlták, kidobálták. A később megtalált maradványokat most egy közös síremlékben őrzik.