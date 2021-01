Sűrű napja lesz Bidennek a beiktatása napján

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

A megválasztott elnök és alelnöke, Kamala Harris napja helyi idő szerint háromnegyed kilenckor, magyar idő szerint háromnegyed háromkor indul a Szent Máté Székesegyház istentiszteletén, ahova Biden trükkösen a republikánusok törvényhozási vezetőit is meghívta. Trükkösen, mert a republikánusok 1994, Newt Gingrich konzervatív forradalma óta elzárkóznak minden közös szocializációtól a demokratákkal, viszont egy misemeghívásra aligha mondhatnak nemet.

A beiktatás helyszínére, a két hete megostromolt Capitolium épületébe magyar idő szerint fél ötkor érkezhetnek meg. A ceremónia maga háromnegyed órával később kezdődik.

Maga az eskütétel helyi idő szerint délben, magyar idő szerint este hatkor lesz. Az eseményen Lady Gaga és Jennifer Lopez is fel fog lépni. A beiktatásra hagyomány szerint egy felkért költő verset is ír, idén egy 23 éves afroamerikai költőnő, Amanda Gorman írt. Ő saját elmondása szerint január 6-án ült neki a versének, így azon az aznapi események, a Capitolium ostroma is nyomot hagyott.

Beiktatásuk után Biden elnök és Harris alelnök magyar idő szerint 7:40-kor az Egyesült Államok fegyveres erőit szemlézi majd első hivatalos cselekedeteként, majd megkoszorúzza az ismeretlen katona sírját az arlingtoni nemzeti sírkertben.

Magyar idő szerint este negyed tízkor az új elnök hivatalosan is elfoglalja a Fehér Házat. Két órára rá Biden aláírhatja első elnöki rendeleteit, majd kinevezi első kinevezettjeit.

A beiktatási bálra Biden magyar idő szerint hajnali háromnegyed három körül érkezhet. A bálon ő és alelnöke is felszólal. A napot helyi idő szerint este tízkor, vagyis magyar idő szerint hajnal négykor a Fehér Ház erkélyéről integetve zárják.