Október 8-án mutatnák be a Nincs idő meghalni (No Time to Die) című James Bond-filmet, ami eredetileg tavaly áprilisban, aztán novemberben került volna mozikba. A járvány miatt kellett halasztani, ez már a harmadik dátum, írja a BBC.

A Bond-filmeket Európában és Nagy-Britanniában nézik a legtöbben, ahol hónapok óta zárva vannak a mozik.