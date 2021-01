A kevés vakcinával sem oltanak gyorsan

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Minden járványügyi adat javult a héten Magyarországon. Ez több hetes trend, ha nem lenne a vírus több országban végigsöprő, harmadik hullámot okozó brit mutációja, akkor már bőven arról lehetne gondolkodni, hogyan lehet lazítani a szabályokon. Így viszont a nyitásnak óriási kockázata van, vagy lenne egészen pontosan.

627-en hunytak el a héten a járványban hivatalosan. Ez továbbra is sok áldozat, majdnem 90 ember naponta. Ugyanakkor az elmúlt 10 hétben ez a legalacsonyabb adat.

A legördülő menüben lehet cserélni a grafikonokat, amikből kiderül még az is, hogy

Az új fertőzöttek száma 14 hete nem volt olyan alacsony, mint most.

A kórházban ápolt és a lélegeztetőn lévő covidos betegek heti átlaga 11 hete nem volt olyan alacsony, mint most.

Kedvező az összesen teszten belül a pozitív esetek aránya is (8 százalék).

Vagyis most abban kell bízni, hogy valahogy megússzuk a sokkal fertőzőbb brit mutáció szélsebes terjedését.

A tömeges oltásra még várni kell. Egyelőre 160 ezer embernek elegendő védőoltás érkezett, a héten 35 ezer, mert a Pfizer átmenetileg, 2-3 hétig csökkentette a mennyiséget, hogy nagyobb termelésre tudjon átállni. (51 ezer adag helyett jön most 35 ezer hetente egy ideig.)

Azt viszont nem lehet állítani, hogy ezt a mennyiséget villámgyorsan elhasználnánk. Az operatív törzs január 12-e óta közli egészen pontosan, hogy hány embert oltottak be. A héten érkezett 35 ezer újabb adag felét tudták beadni négy nap alatt.

A Pfizertől december 26 óta eddig összesen 5, a Modernától egy szállítmány érkezett, ezekkel összesen 165 ezer embert lehet beoltani. (A Moderna minimális mennyiséget szállított eddig, 3600 embernek elegendőt. Jövő héten újabb adag érkezik, nem tudni, mennyi.)

Általában egy hét kell, hogy felhasználják a beérkező új szállítmányt. A héten ugyanakkor az is előfordult, hogy az egyik nap majdnem 500-zal több beoltottat jelentettek, mint amennyi vakcina rendelkezésre állt az első körös oltásra. Próbáltuk megtudni ennek az okát az operatív törzstől, de nem árulták el.

Lehet, hogy egyszerűen hibás volt az adatközlés, előfordult ez már a hivatalos adatokkal. De az is lehet, hogy utólag felszabadítottak a második körre félretett vakcinákból. Január 12-én nálunk is engedélyezték, hogy egy Pfizer-ampullából ne öt, hanem 6 embert oltsanak be, annyival több oltóanyag van ugyanis az üvegcsében.

A beérkezett vakcinák felét mindig félreteszik, hogy a három héttel későbbi második kör azok biztosan meglegyenek. Az 5 helyett 6 ember oltása viszont felszabadított az addig félrerakott készletekből is 20 százalékot. Mármint elvileg. Ez 15 ezer pluszban felhasználható oltóanyagot jelentene. (De még akkor is 7500 darabot, ha itt is figyelnek arra, hogy csak a felét használják fel, mert a másik fele kell majd az ismétlő oltáshoz.) De azt nem sikerült megtudni, hogy ezt a logikus lépést megtették-e. A számokból egyébként nem látszik, hogy megjelent pluszban 7500 oltóanyag.

Az összesen eddig 165 ezer ember beoltására elegendő vakcinakészletből vasárnapig 145 257 fő kapott oltást (közülük 8135 fő már a második oltását is megkapta).

Közben Szijjártó Péter aláírt az oroszokkal a Szputnyik V vakcináról egy szerződést. A megállapodás szerint 1 millió ember beoltására elegendő oltóanyag érkezik három hónap alatt. A gyógyszerészeti hatóság villámgyorsan engedélyt adott a vakcinák behozalatára, de a Nemzeti Népegészségügyi Központnak is kellenek még a vizsgálatai, ezek 2-3 héten belül zárulhatnak le.