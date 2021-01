Egy közvéleménykutatás szerint az északírek és a skótok többsége függetlenségi népszavazást akar

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Az Angliát, Skóciát, Walest és Észak-Írországot egyben tartó brit identitás rozsdásodására figyelmeztet a The Sunday Times által közölt közvélemény-kutatás, ami szerint Skóciában és Észak-Írországban is függetlenségi népszavazás kiírását támogatná a választók többsége.

Észak-Írországban a megkérdezettek 47 százaléka mondta, hogy az Egyesült Királyságban tartaná Észak-Írországot, 42 százalék viszont kilépne, és egyesült Írországot szeretne. 11 százalék bizonytalan. Arra a kérdésre viszont, hogy szívesen látna-e a következő öt évben egy népszavazást Észak-Írország hovatartozásáról, a megkérdezettek 51 százaléka válaszolt igennel és 44 százalékuk nemmel.

Walesben, ahol a függetlenségi eszme hagyományosan a leggyengébb, az emberek 23 százaléka lépne ki az Egyesült Királyságból, és 31 százalékuk tartana szavazást a kérdésről.

Skóciában 49 százalék már most menne, 44 százalék maradna, ami a bizonytalanokat nem számítva 52-48-as arányt jelent a távozás mellett. A referendumot természetesen a skótok többsége támogatná, ezért a Skót Nemzeti Párt be is jelentette, hogy ha Boris Johnson brit miniszterelnök nem megy bele egy újabb skót függetlenségi népszavazás kiírásába, akkor ők maguk tesznek lépéseket ennek érdekében. A felmérés részvevőinek többsége Angliában, Walesben, Észak-Írországban és Skóciában egyaránt egyetértett abban, hogy Skócia valószínűleg az elkövetkező 10 évben függetlenedik majd az Egyesült Királyságtól. (Sunday Times)