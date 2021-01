Törölték a netről az amerikai főzőshow legutóbbi évadát, mert a nyertest megvádolták, hogy megölte 3 éves gyerekét

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A Food Network nevű amerikai kábelcsatorna archívumából, a Youtube-ról és a netes streamszolgáltatók kínálatából is törölte a Worst Cooks in America főzővetélkedő legutóbbi, 20. évadát, miután kiderült, hogy az évad nyertesét, Ariel Robinsont gyerekgyilkossággal vádolták meg. Robinson három éves, örökbefogadott lányát január 14-án találták holtan a család otthonában, a halottkém szerint egy tompa tárggyal verték agyon. A 29 éves Robinsont és férjét azonnal letartóztatták, gyermekbántalmazással és gyilkossággal vádolják őket.

Ariel Robinson tanárként és standuposként kereste a kenyerét, mielőtt jelentkezett a főzőműsorba, aminek lényege, hogy sztárszakácsok olyan embereket tanítanak főzni, akik a mikrót is alig tudják bekapcsolni, alapvető konyhai műveleteket sem ismernek, és mindenben elképesztően bénák, ami élelmiszerek elkészítésével vagy akár felismerésével kapcsolatos. Ahogyan az a modern amerikai tévéműsoroknál lenni szokott, sok esetben persze a Worst Cooks in America szereplői is inkább eljátsszák az ostobát, kelekótyát, habókost, félnótást, hígagyút, ügyifogyit, félcédulást, tökkelütöttet, gyengeelméjűt, mint hogy tényleg azok lennének, vagy ha azok is, nem annyira, amennyire annak igyekeznek mutatni magukat. Persze ennek is gazdasági okai vannak: a legtöbb néző ugyanis nagyon szeret olyan embereket nézni a tévében, akik még nála is hülyébbek.

A győzelemhez az kell, hogy az évad végére megtanuljon főzni az ember annyira, hogy az általa készített ételt menő étteremben szolgálják fel. Aki hajlandó egy évadon keresztül több millió ember előtt megalázni magát, és a végén eljátssza, hogy megtanult főzni, 25 ezer dollárt, azaz kb. 7.3 millió forintot nyerhet.

Robinson, miután nyert, felmondott a munkahelyén, és örökbe fogadott 3 gyereket. Közülük az egyik az a kislány, akit agyonvertek.

A Food Networkön egyébként épp megy a show 21. évada. (Deadline)